38 baro başkanından '30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil' diyen AK Partili Aktaş'a istifa çağrısı

38 baro başkanı, belediye meclisinde "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" sözleri nedeniyle tepki çeken AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı istifaya çağırdı.

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan'ın da yer aldığı 38 baro başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki konuşmasına tepki olarak kınama mesajı yayımlayarak, istifasını istedi.

Denizli Barosu'nda yapılan basın açıklaması ile duyurulan istifa çağrısına 38 baro başkanlığı imza attı.

SoL Haber Portalı'nın aktardığı habere göre, istifa çağrısında, ''30 Ağustos emperyalizme karşı kazanılmış bırakınız Türk Milletini insanlığın bir bayramıdır'' ifadesi yer alırken, "Bu aşağılama, itibarsızlaştırma zihniyetini, söylemini nefretle kınıyor Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş’ı istifaya davet ediyoruz" denildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını talep eden üyelere, "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" demişti.