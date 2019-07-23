38 baro başkanından '30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil' diyen AK Partili Aktaş'a istifa çağrısı

Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan'ın da yer aldığı 38 baro başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkındaki konuşmasına tepki olarak kınama mesajı yayımlayarak, istifasını istedi.
SoL Haber Portalı'nın aktardığı habere göre, istifa çağrısında, ''30 Ağustos emperyalizme karşı kazanılmış bırakınız Türk Milletini insanlığın bir bayramıdır'' ifadesi yer alırken, "Bu aşağılama, itibarsızlaştırma zihniyetini, söylemini nefretle kınıyor Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş’ı istifaya davet ediyoruz" denildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını talep eden üyelere, "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" demişti.
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