Alman kamu yayıncılık kurumu ARD: Volkswagen, Ankara'dan istediği tavizleri aldı, yatırımı Türkiye'ye yapacak

ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 41'ini bulabildiği belirtiliyor.
Şirketin Bulgaristan’da iş gücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı kaydediliyor. Volkswagen'in sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor. Passat limuzinlerin Türk üst düzey yetkilileri tarafından da çok rağbet gören bir model olduğu, üretilen Passatların önemli bir bölümünün devlet tarafından alınacağı da hesaplanıyor. Yeni fabrikada Passat'ın yanı sıra Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.
'ERDOĞAN DEVLET GARANTİSİ VERMEYE HAZIR'
Kararın işçi tarafının büyük endişelerine rağmen alındığı, özellikle de VW işçi konseyinin işçi hakları ile işçilerin işletme ile ilgili konularda karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi gibi konularda son derece eleştirel yaklaştığı belirtiliyor.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi sonrasında hukuk devletine getirilen güçlü sınırlamaların da işçi konseyi ve sendikalarda büyük endişe yarattığı kaydediliyor.
'ANLAŞMA EYLÜL YA DA EKİM'DE İMZALANACAK'
Alman hükümetinin ve VW Teftiş Kurulu üyesi olan Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Sosyaldemokrat Partili Stephan Weil'ın fabrikanın Manisa'da kurulmasını desteklediği belirtiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)