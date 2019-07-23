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17:44 23 Temmuz 2019
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    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.

    Alman kamu yayıncılık kurumu ARD: Volkswagen, Ankara'dan istediği tavizleri aldı, yatırımı Türkiye'ye yapacak

    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Türkiye
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    Alman otomotiv devi Volkswagen'in, kuracağı yeni fabrika için Ankara'nın bazı tavizler vermesi sonucu Türkiye'de karar kıldığı ancak resmi açıklama için bazı pürüzlerin giderilmesinin beklendiği belirtildi.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı
    DW Türkçe'nin Alman kamu yayıncılık kurumu ARD'den aktardığına göre, Volkswagen (VW) firmasının kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi.

    ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 41'ini bulabildiği belirtiliyor.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
    Volkswagen Grubu, fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçti
    '40 BİN PASSAT SATMAYI HESAPLIYOR'

    Şirketin Bulgaristan’da iş gücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı kaydediliyor. Volkswagen'in sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor. Passat limuzinlerin Türk üst düzey yetkilileri tarafından da çok rağbet gören bir model olduğu, üretilen Passatların önemli bir bölümünün devlet tarafından alınacağı da hesaplanıyor. Yeni fabrikada Passat'ın yanı sıra Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.

    'ERDOĞAN DEVLET GARANTİSİ VERMEYE HAZIR'

    Volkswagen
    © AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
    Volkswagen Türkiye'de fabrika yatırımı yapacak
    ARD'nin haberinde, Almanya'da Ankara için lobicilik yapan bir kaynağa atıfta bulunularak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VW ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğu da kaydedildi. Bu tür bir 'kefalet talebinin' olağandışılığına rağmen Ankara'nın VW'nin tüm taleplerini kabul ettiği de haberde yer alıyor.

    Kararın işçi tarafının büyük endişelerine rağmen alındığı, özellikle de VW işçi konseyinin işçi hakları ile işçilerin işletme ile ilgili konularda karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi gibi konularda son derece eleştirel yaklaştığı belirtiliyor.

    Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi sonrasında hukuk devletine getirilen güçlü sınırlamaların da işçi konseyi ve sendikalarda büyük endişe yarattığı kaydediliyor.

    'ANLAŞMA EYLÜL YA DA EKİM'DE İMZALANACAK'

    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.
    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Dünyanın en çok satan otomobili yine Volkswagen oldu
    ARD'ye göre yeni fabrika için anlaşma Eylül sonu ya da Ekim ayı başında imzalanacak. Alman şirketlerinin son yıllarda Türkiye'de büyük yatırımlara girişmekten kaçınması nedeniyle VW fabrikası kararının Ankara açısından büyük bir prestij anlamına geleceği değerlendirmesi yapılıyor.

    Alman hükümetinin ve VW Teftiş Kurulu üyesi olan Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Sosyaldemokrat Partili Stephan Weil'ın fabrikanın Manisa'da kurulmasını desteklediği belirtiliyor.

    Etiketler:
    ARD, Almanya, fabrika, Manisa, Türkiye, Volkswagen
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