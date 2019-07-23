Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı

Düzce'de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Diğer taraftan, Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Meteoroloji 9'uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre sel felaketinin yaşandığı Düzce'de yarın sabah 09.00 itibariyle sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Yağmurun yarın geceden sabaha kadar ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Diğer taraftan, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 2 çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri ile Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalara yarına kadar ara verdi.