Aziz Yıldırım'ın Cemile Sultan Korusu’nda kesilen ağaçlara ilişkin şikayeti kurul gündeminde

İTO tarafından yönetilen korudaki söz konusu iddiaya ilişkin 20 Mayıs'ta şikâyette bulunan Yıldırım, kurumuş ağaçların kesildiği açıklamasının doğru olmadığını da dilekçesinde dile getirmişti. İTO'dan yapılan açıklamada ise, sadece tehlike arz eden ağaçların, ilgili mevzuat uyarınca alandan uzaklaştırılmasına, kaldırılan ağaç sayısı kadar Boğaziçi florasına uygun fidanın dikilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, Cemile Sultan Korusu’ndaki ağaç kesimi iddiasıyla ilgili şikayeti Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun gündemine alındı.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, geçen mayıs ayında Üsküdar Kandilli’de İstanbul Ticaret Odası tarafından yönetilen Cemile Sultan Korusu’nda ağaçların kesildiği yönündeki iddialar tartışma yarattı. Yaklaşık 200 ağacın kesildiği iddiaları çevre sakinlerinin de tepkisini çekti.

AĞAÇ KESİMİNE SON VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Yaşananlara tepkili isimler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da vardı. Cemile Sultan Korusu yakınında evi bulunan Aziz Yıldırım konuya dair avukatı aracılığıyla şikâyet dilekçesi yazdı. Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne verdiği dilekçesinde, Cemile Sultan Korusu’nda hukuka aykırı bir şekilde yapılan ağaç kesme işlemine son verilmesi talebinde bulunuldu.

HUKUKA AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU

Kesilen ağaçların, tarihi nitelikte anıt ağaçlar olduğu, insanların nefes almasını sağlayacak nadir bir alanda bulunduğu, kurumuş ağaçların kesildiği açıklamasının doğru olmadığını dilekçesinde dile getiren Aziz Yıldırım'ın dilekçesinde, küçük bir grubun kişisel menfaati için yüzlerce ağacın kesilip yol ve inşaat yapılmasının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol tarafından yapılan şikâyet, iki ay sonra İstanbul 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun gündemine alındı.

İTO İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Aziz Yıldırım’ın şikayetinin basına yansıması üzerine dilekçe tarihinden iki gün sonra İTO’dan bir açıklama geldi. İTO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Koru sınırları içinde bulunan ağaçlarla alakalı resmî kurumlara ve birimlere müracaatta bulunulmuş, muhtelif ekipler gelerek yerinde tespitler yapmışlardır. Koruda yer alan ağaçları tek tek inceleyerek, yerlerini ve durumlarını belirlemişlerdir. Buna göre sadece tehlike arz eden ağaçların, ilgili mevzuat uyarınca alandan uzaklaştırılmasına, kaldırılan ağaç sayısı kadar Boğaziçi florasına uygun fidanın dikilmesine ve çalışmaların teknik bir raporla bildirilmesine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karar verilmiştir".