Adnan Oktar ve grubu için hazırlanan iddianameden: Teknik takibe takılmamak için şifreli görüşüyorlardı

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubu hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
'GELİRKEN 10 POĞAÇA GETİR'
Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli A. P.: “Risk oluşturabilecek veya suç olabilecek konular polis dinlemesine karşı telefonda konuşulmaz. Çok mecbur olunursa şifreli konuşulur. Örneğin örgütün mali imamı olan Alev Babuna’dan para isteneceği zaman ya ikinci telefonu ya da yanındaki Nurşah Aksoy veya bir başka kişi aranır ve ‘Gelirken 10 sade poğaça getir, 10 light kola getir, 10 peynirli poğaça getir’ gibi cümleler kullanılırdı.”
'ŞORTUNU AL HAVUZA GEL'
Müşteki H. A.: “Biz eve gidinceye kadar Mustafa sürekli telefondan talimatlar alıyordu ve hep şifreli şekilde konuşuyordu. Örneğin ‘Yazar yukarı çıkın dedi, dayım gelsinler dedi’. Öğrendim ki kendi içlerinde erkekler Adnan Oktar’a ‘abi’ kadınlar ise ‘Adnan’ diye hitap ediyormuş. Ancak telefonda Adnan Oktar için dayı, amca vs gibi kelimeler kullanıyorlar.”
Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli S. D.: “Şifreli ‘Yemek yiyelim, tatlıyı aldım geliyorum veya tatlım var gel ikram edeyim’ gibi ifadeler; yanında kız olduğunu, gelip kendisiyle birlikte olabileceğini anlatan, ‘Senin şu kitabı okuyabiliyor muyuz abi’, ‘Senin katalogları inceleyebilir miyim’ sözleri elindeki kızla birlikte olabilir miyim anlamında şifreli konuşmalardan bazılarıdır.”
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