Kayıt
08:57 24 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Kavala'nın eşi: Ergenekon’un başındaki iyimserliğimiz yanlışmış

    © Fotoğraf : osmankavala.org
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın eşi Prof. Ayşe Buğra, kendisi ve eşinin 2008'de yayınlanan 'Ergenekon soruşturmasına destek' bildirisine imza attığını hatırlatan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e yanıt verdi.

    Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Osman Kavala’nın eşinden gelen mektup... Ergenekon’un başındaki iyimserliğimiz yanlışmış" başlığıyla yayımlanan yazısında "20 Temmuz günü yazdığım yazının başlığı şuydu: ‘Bakın Osman Kavala’nın adını nerede gördüm.’ 2008’de 300 aydın, sanatçı, hukukçunun Ergenekon soruşturmasını desteklemek için yayınladığı bildiriyi hatırlatmıştım. Daha sonra Türk tarihinin en büyük zulümlerinden birine yol açan ve bir FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkan ’Ergenekon soruşturmasının’ derinleştirilmesini istiyorlardı" ifadesini kullandı.

    Osman Kavala
    © AA / Arşiv
    Kavala: En çok zoruma giden, hastaneye gidiş gelişlerde kelepçe takılması
    Özkök şöyle devam etti:

    "O bildiride, Osman Kavala 

    ve eşi Prof. Ayşe Buğra’nın da imzası vardı.

    O yazıyı, geçmişte hepimizin nasıl hatalar yaptığını anlatmak için yazmıştım. Ama asıl büyük hatanın adalet ve yargıda yapıldığını söylemek istemiştim.

    Söylemek istediğim de tam olarak şuydu:

    ‘İnsanları temelsiz iddialarla hapislere atma ve süründürme yanlışlığı nesilden nesle aktarılıyor.’

    Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra bu yazıma üzülmüş.

    Bana çok nazik bir mektup gönderdi.

    Bence eşi haksızlıklara uğrayan bir insan olarak hepimize yol gösterecek özelliklere sahip bir mektup.

    Bugün size o mektubu aktarıyorum:

    MEKTUP 1… 'O GÜN O BİLDİRİYE NEDEN İMZA ATTIK'

    - ’YAZINIZA iki sebepten ötürü, çok üzüldüğümü söylemek istiyorum.

    Osman Kavala
    © AA /
    Özkök: AK Parti'nin önde gelenlerinden biri 'Kavala davası, Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacak' dedi
    O yazınızda sözünü ettiğiniz, 2008 tarihinde yeni başlamış olan Ergenekon davasıyla ilgili bildiri Hrant Dink cinayetinin yarattığı dehşet ve endişe ortamında yazılmıştı.’

    - ‘(Amacımız) Bu ortamda, yakın tarihin karanlık olaylarını aydınlatması umulan bir süreçle ilgili talepleri dile getirmekti.’

    'ÜÇ YIL SONRA 13 İMZALI BAŞKA BİLDİRİ YAYINLADIK'

    - ‘Ama 2011 yılına gelindiğinde, dava sürecindeki uygulamalardan rahatsızlık duyduk ve bunu dile getirmek için 13 imzalı başka bir bildiri (daha) yayınladık. Bu bildiride eşimin ve benim de imzalarımız vardı.’

    - ‘Bu ikinci bildirinin yayınlanmasından önce de yargı sürecinin işleyişi sırasındaki gelişmeleri endişe verici bulmaya başlamıştık. Mesela 2009’da Türkan Saylan’a yönelen saldırının kabul edilmezliğini görmemiz hiç zor değildi.’

    'O GÜN ARNAVUTKÖY’DEKİ EVİN ÖNÜNDE BİZ DE VARDIK'

    - ‘Benim annem, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin yayın kurulu üyesiydi. Eşim ve ben, Türkan Saylan’ı şahsen tanımak onuruna sahip olduk. Onun hastalığının son aşamasında evi aranarak taciz edilmesi, bizi çok etkiledi. Arnavutköy’deki evinin önüne gidip kendisine dayanışma mesajı veren küçük grubun içinde biz de vardık. Cenazesine katılan büyük kalabalığın da içindeydik.’

    'BALYOZ DAVASINI ANLATMAK İSTEDİK AMA AZ KİŞİ GELDİ'

    - ‘2010 yılında, Balyoz davası sürerken, Pınar Doğan ve Dani Rodrik iddianamedeki çelişkileri ve delillerin kabul edilemez niteliğini açıkça ortaya koyan araştırmalar yaptılar. Bu araştırmaları kamuoyuyla paylaşabilmeleri için eşim onları basın mensuplarıyla buluşturmaya çalıştı. Ne yazık ki az insan geldi.’

    -’Bütün bunları hatırlarken, Ergenekon sürecinin ilk başındaki iyimserliğimizin yanlışlığını görüyor ve üzülüyorum.’

    MEKTUP 2… 'KOCAM NİYE 21 AYDIR DÖRT DUVAR ARASINDA'

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Almanya'dan Kavala davasına tepki
    - ’BUGÜNE gelince... Bir yargı sürecinde konuşulması gereken konular, suçun niteliği, sanığın bu suçla ilişkisi ve bu ilişkinin ne olup ne olmadığını gösteren deliller olmalı diye düşünüyorum.’

    - ‘Altı yıl önce yaşanmış ve beraatla sonuçlanan bazı davalara konu olmuş olayların, neden bugün tekrar ve bu defa daha çok daha ağır suçlamalarla gündeme getirildiğini sormak gerekir diye düşünüyorum.’

    -’Ayrıca, davanın sanıkları arasında neden sadece eşimin tutuklu yargılandığını; yeri yurdu belli, bütün faaliyetleri son derece açık ve şeffaf olan bir insanın, mesela adli kontrolle serbest bırakılacak yerde, hangi kaçma veya delilleri karartma şüphesiyle 21 aydır dört duvar arasında tutulduğunu sormak gerekir diye düşünüyorum.’

    MEKTUP 3... 'BİZE GÖSTERİLMEYEN İDDİALAR ALGI YARATMADA KULLANILDI'

    - ’Eşimin tutuklanması öncesinde ve tutuklu olduğu dönemde, kendisi bazı medya organlarında ‘karanlık’ bir insan olarak kamuoyuna tanıtıldı. Bir itibarsızlaştırma çabasının hedefi haline geldi.’

    - ‘Yargıya intikal etmiş dosyadaki kısıtlılık kararı nedeniyle biz yakınlarının bile vakıf olmadığı bazı seçilmiş iddialar, ortada tehlikeli bir suçlu varmış izlenimini yaratmaya yönelik bir algı operasyonuna konu oldu.’"

     

    Etiketler:
    hata, mektup, Tutuklama, Soruşturma, Ergenekon, Ertuğrul Özkök, Ayşe Buğra, Osman Kavala
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet