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10:27 24 Temmuz 2019
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    Metro - İstanbul

    Metro İstanbul: İstasyonlardaki hava kalitesi, vatandaşların huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde

    metro.istanbul
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan, Prof. Mikdat Kadıoğlu'nun 'metro ve Marmaray istasyonlarında hava kirliliği ortalaması 25 mikrogram/metreküpü geçti' ifadesine yanıt geldi.

    İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, metro ve Marmaray istasyonlarındaki havanın, dışarıdaki havaya oranla 3 kat daha kirli olduğunu ifade etmişti. Kadıoğlu, "Hava kirliliği ortalaması 25 mikrogram/metreküpü geçti" demişti.

    İstanbul metrosu, metro
    © AA /
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    Metro İstanbul İşletme Müdürü Yıldıray Yedikardeş, bugün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “İBB’nin İstanbul genelinde yaptırdığı hava kalite ölçümlerinin yanında Metro İstanbul olarak tüm metro sistemlerimizde hava kalite ölçümlerini yapan sensörlerimiz var. Bu sensörler vasıtasıyla dış ortamdan alınan havanın kalitesi ölçülerek, istasyonlara gönderilecek olan havanın temizliğine göre ve içerideki kirli havanın tahliyesi yapılıyor.

    Bunlar istasyonlarda bulunan saniyede 80 metreküp debisi olan büyük devasa fanlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Ve bu cihazlar otomatik bir sistemle sürekli olarak takip ediliyor.”

    'TAKİP EDİYORUZ'

    Hava ölçümünde izlenen yolu Milliyet’ten Cihat Aslan'a anlatan Yedikardeş, “İstasyonlarımızda 180 metrelik peronların baş, orta, ve belli lokasyonlarında hava kalitelerini ölçen (demir tozu, sıcaklık, partikül v.b maddeler) cihazlar yerleştiriliyor. Bu cihazlar bir hafta süreyle hem işletme saatinde, hem de işletme saati dışında sürekli olarak kayıt alıyorlar. Bu kayıtlar neticesinde çıkan değerlerde daha sonra kontrol ediliyor ve raporlanıyor. Buna göre önlem alınıyor” dedi.

    'İSTANBULLULAR RAHAT OLSUN'

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    © AA / Mahmut Atanur
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    Prof. Kadıoğlu’nun yaptığı teste değinen Yedikardeş şöyle devam etti:

    “Basından takip ettiğimiz kadarıyla bir ölçüm cihazı ile anlık tek noktadan yapılmış bir ölçüm değerinden bahsediyoruz. Anlık ölçüm yapan cihazlar belli bir süre arasında tabi olduğu için hava kalite değerleri farklı olur. Bir verinin güvenirliğinden ve bilimsel olmasından bahsetmek için, onun hangi yöntemle, hangi cihazla, hangi metot, cihazın kalibrasyonu, ölçüm noktaları ve ölçüm süresi gibi hususların bilinmesi gerekiyor.

    Metro İstanbul olarak uluslararası standartlara uygun olarak Bakanlığın akredite olmuş firmalarına yaptırmış olduğumuz hava kalitesinin İstanbullular tarafından huzur ve güvenle kullanacakları bir değerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.”

    Etiketler:
    Açıklama, İBB, Metro İstanbul AŞ, Mikdat Kadıoğlu, Hava kirliliği, İstanbul, Marmaray, metro
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