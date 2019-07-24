Soylu: Göçmenler kayıtlı oldukları illere 'Gitmiyorum' dese de gidecek

NTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Soylu, göçmen politikası ile ilgili bilgi verdi. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, eylem iddiaları için ise "Kimseye bir şey yaptırmayız" dedi.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Dengesizlikler aşırı göç dalgaları ortaya çıkaracaktır. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da şunu görüyoruz, hükümetlerin en temel problemlerinden bir tanesi göç meselesi. Bize Asya bandından doğu ve güneyimizden olağanüstü bir baskı var.
'TÜRKİYE'DE TOPLAM 5 MİLYON GÖÇMEN VAR'
- Türkiye'de toplam 5 milyon göçmen var. 1 milyon 23 bin civarında ikametli olanlar var. Öğrenci ve çalışanlar. Türkiye içerisinde uzun zamandan beri bulunuyorlar. Türkiye dengeli bir politikayla bu meseleyi yönetiyor. Türkiye hem kaçak göçle mücadeleyi hem düzenli göçün hangi noktaya evrileceğini bir strateji ile tutmaktadır. Türkiye 8 yıldır Suriyelilerle ilgili stratejik adımlar attı. Bütün dünyanın beceremediği meseyi başarılı bir şekilde yürüttü.© AFP 2019 / Bülent Kılıç
- 2019 yılında 163 bin kaçak göçmen yakaladık. Kendi ülkelerine gönderdiğimiz, sınır dışı ettiğimiz 2018'de 56 bin kaçak göçmen var. Bu yıl şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen gönderildi. Elimizde biletleri alınmış 7 bin kaçak göçmen daha var. Biz bu kaçak göçmen konusunda neler yapıyoruz? Sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini artırıyoruz. Sınırlarımızdan kuş uçmayacak sistemi kuruyoruz. Sensör, kamera, gece görüş kameralarını kuruyoruz. Peki nasıl geliyorlar, sınırlarımızın coğrafi yapısı nedeniyle. Türkiye'de para kazanıp ülkelerine dönmek istiyorlar. Bir kısmı da geçiş olarak kullanıp Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Bu yıl 144 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Aylan bebek vakasını bütün dünya biliyor. Dün bir çocuğun kurtarılması için büyük bir çalışma yapıldı.
'İSTANBUL'DA 547 BİN SURİYELİ GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA'
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İstanbul'da 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Ama başka illerden İstanbul'a bir akın olduğunu görüyoruz. Denetimlerle kendi merkezlerine gönderdik. Hangi ildeyse o ilde güncellemelerini kabul ettik. Güncellemeler bittikten sonra operasyona başladık. Elinde bir saat 10 liraya satıyor Afrika'dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önceden izin veriliyordu.
'İSTANBUL'DA 6 BİN 122 KİŞİ YAKALADIK'
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1 milyon 69 bin kaydı olan göçmen var. 547 bini Suriyeli. Problem bunun dışında olanlarla. Başka illere kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan göçmenlerle problemimiz. İstanbul'da 6 bin 122 kişi yakaladık. 2 bin 600'ü Afgan, bin civarı Suriyeli. Bütün bunları yakalıyoruz. Suriyeliler hariç geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz. Suriyeliler geçici koruma kapsamında. 20 Ağustos'a kadar süre verdik. Yasadışı yollarla gelen Suriyeliler var. Biz bunları alıyoruz, ikamet izni vermedik diyip kamplara alıyoruz. Geçici koruma kapsamındaki kimse sınırdışı yapılamaz. Biz bunları ne yapıyoruz? Kayıtsız Suriyelileri yakalayınca kamplara gönderiyoruz. Şu anda kamplarda 100 bin kişi kalıyor. Kontrol altında tutmamız lazım. 'Gitmiyorum' derse gidecek.© İHA / HALİL KARAHAN - MİHRAP DÜZÖZ
- Şu anda 100'e yakın ekip çalışma mekanlarını ziyaret edecek. 1 ay ceza kesilmeyecek. Kaçak göçmen çalıştırma konusunda tekrar ziyaret edileceğini ve sonra büyük miktarda cezalarla karşılaşacaklarını iletecekler. Tabelalar var. Kilis'te 531 tabela konusunda adım attık. Yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 Arapça olarak değiştirildi. Bizim kuralımız var, herkes ona uymak zorunda.
'TRABZON'DAKİ BAŞSAVCILIK ARAŞTIRMASI DEVAM EDİYOR, SINIR DIŞI EDİLMEDİLER'
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Trabzon'daki başsavcılık araştırmasına devam ediyor. Sınır dışı edilmediler, yanlış bir bilgi. Orada bir kargaşa meydana geldi. İki ayrı turist grubu arasında çıkan bir tartışmadan çıkan bir süreç. Bütün değerlendirmelerini savcılık yapacaktır.
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