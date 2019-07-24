NBA 2K20'nin müzik listesi belli oldu

2K, dün yaptığı açıklamayla birlikte son 18 yılın en çok puan alan ve en çok satan NBA video oyunu serisinin en yeni sürümü NBA 2K20 için, aralarında Drake, Meek Mill, Billie Eilish, Post Malone ve Nipsey Hussie gibi isimlerin bulunduğu 50 şarkılı en geniş müzik listesini duyurdu.

Tüm şarkılar 2K tarafından seçildi ve efsanevi müzik girişimcisi ve iş adamı olan Steve Stoute tarafından bağımsız müzisyenlere müzik endüstrisinde alternatif olması için kurulan UnitedMasters tarafından onaylandı.

Hip-hop, R&B, elektronik, pop ve rock türündeki birçok şarkı ise yıl boyunca dinamik olarak oyuna eklenmeye devam edecek. Bugünden itibaren oyunun müzikleri Spotify listesi nden dinlenebilir.

United Masters ve Translation’ın Kurucusu ve CEO’su Steve Stoute konuyla ilgili, “NBA 2K, oyun dünyasında kültür ve sporun merkezi haline gelmiş durumda ve müzikleri bu başarıda çok büyük bir role sahip.

Bu yılın müzikleri yıl içerisinde daha önce duymadığınız, geleceğin yükselen yıldızlarının şarkılarıyla düzenli olarak güncellenmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “Müzik, NBA 2K deneyiminin tam ortasında bulunuyor ve her yıl, 2K oyuncularına ilham verecek basketbol kültürünü iyi yansıtacak şarkıları seçmek için çok sıkı çalışıyoruz” dedi.

Bu yılın müzik listesinde bulunan tüm parçaların listesi geçtiğimiz hafta sonu Chicago’da gerçekleştirilen ComplexCon’da yayımlandı. Gerçekleştirilen şovda 2K, basketbol, teknoloji, moda ve müzik konuşmak üzere panel düzenlendi. Panelde Steve Stoute, Paul Rivera, Karl-Anthony Towns, Don C ve NLE Choppa gibi önemli isimler ile 2K’in bu kültürün gelişmesinde oynadığı rol hakkında konuşuldu.