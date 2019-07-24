ABD yargısının tahliye ettiği Hakan Atilla, İstanbul'da

Ayrıntılar geliyor.
Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi https://t.co/goadtevnvT pic.twitter.com/Cm0rAxeKhN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2019
ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bulunduğu uçak, İstanbul'a indi. Atilla'yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.
Ayrıntılar geliyor.
Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi https://t.co/goadtevnvT pic.twitter.com/Cm0rAxeKhN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 24, 2019
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