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12:01 24 Temmuz 2019
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    İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim: Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne İnal, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na Özgüner atandı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne Tülün İnal'ı, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na da Erol Özgüner'i atadı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iki yeni atama yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde İBB içinden bir isim olan Tülün İnal'ı, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'nda da Dr. Erol Özgüner'i göreve getirdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir atama daha
    Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne getirilen Tülün İnal, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan İnal, 1978 yılında Levent Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğine girdi ve 1982 yılında mezun oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 1 Temmuz 1983 tarihinde giren İnal, 1985-1992 arasında Harita İmar Uygulama Şefi, Harita Müdür Yardımcısı ve Harita Müdürü olarak çalıştı. 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğü'nde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde Harita Şefiliği yapan İnan’ın, 2017-2019 arasındaki görevi de Yapı Kontrol Şefliğinde Teknik Elemanlık oldu.

    İnan, uzun yıllardır beri Sarıyer’de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliği’nde Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan İnal, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne 17 Temmuz 2019 günü atandı.

    DR. NAİM EROL ÖZGÜNER KİMDİR?

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni atama
    1971 İstanbul’da doğan Erol Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamladı ve doktor unvanını aldı.

    Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Özgüner, 4 yıl Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketi’nde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı.

    Özgüner, Turkcell Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus’taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol aldı. Özgüner son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti.

    Özgüner, Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdürlük görevini sürdürüyordu.

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    Etiketler:
    Atama, Erol Özgüner, Tülün İnal, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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