Oğlu nehre atladı, suda kayboldu: 'Bugün benim bayramım, davul çalacağım, çocuğum uyuşturucudan kurtuldu'

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.
'15 YAŞINDAN BERİ OĞLUMLA MÜCADELE EDİYORUM'
Ekiplerin arama çalışmasını gözyaşı dökerek izleyen anne şunları söyledi: "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım."
4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" ifadelerini kullandı.
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