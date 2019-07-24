Uğurdağ: Herkes İnegöl Köftesi üretip satamayacak

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, coğrafi işareti alınan İnegöl köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğini söyledi. Uğurdağ, "Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız" dedi.

İnegöl Köftesi ve İnegöl Mobilyası’nın ilçenin en bilinir iki markası olduğuna vurgu yapan Yavuz Uğurdağ, İnegöl Köftesi ile ilgili coğrafi işaretin İTSO tarafından alındığını hatırlattı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre İnegöl Köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Uğurdağ, “İnegöl Köftesini İnegöl’de ve Türkiye’de herkes üretiyor ve İnegöl Köftesi satabiliyorum diyor ama bu köfte İnegöl Köftesi midir, içerisinde ne vardır, sunumu nasıldır? Bu konularda bugüne kadar yaptırım gücümüz yoktu ama kanuni çalışmalarımız başladı. Artık İnegöl Köftesi tabelasını herkese astırmama ve ürettirmeme gibi bir hakka sahip olacağız. Sonraki süreçte de İnegöl Köftesinin ambalaj halinde gerek büyük marketlerde gerekse lokanta ve restoranlarda bizim kontrolümüzde satışını sağlayacağız” dedi.