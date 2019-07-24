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13:32 24 Temmuz 2019
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    Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan Cezayir uyruklu Sıdı M.

    Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

    © DHA /
    Türkiye
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    Zeytinburnu'nda bir mağazada pantolon deneyen müşterinin içinde 200 bin dolar bulunan çantasını çalarak kaçan 54 yaşındaki Cezayir uyruklu Sıdı M. polis tarafından Aksaray Metro istasyonunda gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis şüphelinin üzerinde çalınan paranın 9 bin dolarını ele geçirdi.

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya mağazasından çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
    © AA / Şahin Oktay
    Çaldığı ürünleri polise satmaya çalışırken yakalandı
    Zeytinburnu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde 18 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Mardin'den İstanbul'a gelen 24 yaşındaki S.B. alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Beğendiği bir pantolonu denemek için kabine giren S.B. bir süre sonra aynaya bakmak için dışarı çıktı. Ancak mağdur kabine geri döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur S.B. hemen polisi arayarak hırsızlığı haber verdi.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin işyerine girip çıkarken görüntülerine ulaştı. Şüphelinin mağdurun peşinden işyerine girdiği bir süre sonra elinde çantayla dışarı çıktığı görüldü.

    METRO İSTASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

    Görüntülerdeki kişinin daha önce 3 kez benzer suçlardan yakalanan Cezayir uyruklu Sıdı M. olduğunu tespit eden polis ekipleri bu şahsın peşine düştü. Şüphelinin izi iki gün sonra Aksaray Metro istasyonunda bulundu. Burada düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

    Cansız manken
    © Fotoğraf : DHA
    Üzerindeki kürkün çalındığı cansız mankene taciz
    ÇALINAN PARANIN 9 BİN DOLARI BULUNDU

    Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca benzer suçlardan 3 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinden çalınan paranın 9 bin doları ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis paranın geriye kalanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Etiketler:
    pantolon, İstanbul, Mardin, Dolar, Polis, Aksaray, Mağaza, Zeytinburnu
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