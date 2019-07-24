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15:06 24 Temmuz 2019
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    Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varmamız lazım, sabrımız kalmadı

    © REUTERS / Ints Kalnins
    Türkiye
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    ABD ile güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil" dedi. Çavuşoğlu, "Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı" ifadesini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

    2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
    ABD'li heyet Dışişlerinde anayasa komitesi, İdlib ve güvenli bölge konularını görüştü
    Çavuşoğlu, Suriye krizine çözüm çabalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonu'nun kuruluşunu ilan edebiliriz" dedi.

    Suriye'de güvenli bölge oluşturulması çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı."

    'HALKBANK DAVASININ BİR AN ÖNCE KAPANMASI GEREKİYOR'

    Atilla'yı, annesi Ayşe Atilla karşıladı.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    ABD yargısının tahliye ettiği Hakan Atilla, İstanbul'da
    Çavuşoğlu, eski Halkbank Genel Başkan Yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili olarak şöyle dedi:

    "Hakan Atilla, daha önce Türkiye’ye gelebilirdi, fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmesi gerekiyordu. Bunu yapmak istemedi, yoksa kendisine yönelik suçlamaları kabul etmiş sayılacaktı. Doğru olanı yaptı. Zor şartlarda bile her zaman doğru olanı yaptı. Bu sürede ailesine de gereken her türlü desteği verdik, her zaman yanlarında olduk, başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Halkbank davasının New York’ta bir an önce kapanması gerekiyor. Amerikan yönetiminden beklentimiz bu FETÖ motifli davaların kapanmasıdır."

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    Etiketler:
    Mehmet Hakan Atilla, Suriye Anayasa Komisyonu, Güvenli bölge, Nikaragua, Suriye, Türkiye, ABD, Mevlüt Çavuşoğlu
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