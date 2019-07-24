Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varmamız lazım, sabrımız kalmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Suriye'de güvenli bölge oluşturulması çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım. Bizim artık sabrımız kalmadı."
'HALKBANK DAVASININ BİR AN ÖNCE KAPANMASI GEREKİYOR'
"Hakan Atilla, daha önce Türkiye’ye gelebilirdi, fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmesi gerekiyordu. Bunu yapmak istemedi, yoksa kendisine yönelik suçlamaları kabul etmiş sayılacaktı. Doğru olanı yaptı. Zor şartlarda bile her zaman doğru olanı yaptı. Bu sürede ailesine de gereken her türlü desteği verdik, her zaman yanlarında olduk, başta Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Halkbank davasının New York’ta bir an önce kapanması gerekiyor. Amerikan yönetiminden beklentimiz bu FETÖ motifli davaların kapanmasıdır."
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