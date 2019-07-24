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15:05 24 Temmuz 2019
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    Karamollaoğlu: S-400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz

    © AA / Cihan Demirci
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "S-400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz Amerika'ya kendi savunmamız noktasında mahkum kalamayız. Bundan dolayı da biz kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak zorundayız" dedi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

    Atilla'yı, annesi Ayşe Atilla karşıladı.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    ABD yargısının tahliye ettiği Hakan Atilla, İstanbul'da
    Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili soruya Karamollaoğlu, "Hakan Atilla beyin Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Bizde politik tavır sergiledik. Brunson'u bıraktık, adaletin gereği miydi? Bir zamanlar 'biz bu önemle olmaz diyorduk, sonra bırakıldı. Sonra başka bir papaz daha bırakıldı şimdi Atilla geri geldi. Biz bundan memnuniyet duyarız. Ama tabii onların Amerika'da uzun bir zaman tutuklanmış olmalarını doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi.

    'KENDİ SAVUNMA SİLAHLARIMIZI ÜRETMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

    ABD ile münasebetin bu şekilde düzeltilemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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    Rostech Başkanı Çemezov: S-400'lerin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor
    "Bu nokta da şunu söylüyoruz ısrarla. S-400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Verdiğimiz de yeni değil 2 senedir söylüyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz Amerika'ya kendi savunmamız noktasında mahkum kalamayız. Bundan dolayı da biz kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak zorundayız. Bu bir politikadır. Bunun da arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz. Bizim desteğimiz psikolojiktir, siyasidir ama önemlidir kanaatindeyiz. Onun için meseleye o noktada farklı yaklaşıyoruz. Ama şunu da söyledik. S-400'ler, S-400'lerden ibaret değildir. Bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz."

    Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün 50 yıldır savunma sanayinin üzerinde durduğunu belirtti.

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    Etiketler:
    Halk Bankası, Andrew Craig Brunson, Mehmet Hakan Atilla, Türkiye, ABD, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
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