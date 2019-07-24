Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Borç 6 milyar 206 bin 733 TL, her ay 40 milyon lira cebimizden yiyoruz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride kalan 100 günlük süreç hakkında açıklamalarda bulundu.
Böcek, "Ayrımız, gayrımız yok. 100 günlük süreçte bugünkü anlattıklarımı göreceksiniz. Balbey mahallesinde babadan kalma yerlerle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmaları uzman arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Güzel bir planlamayla Balbey’in sorunlarını tamamlayacağız. Kırcami ise vatandaşların kaderi değildir. Kırcami’de devam eden sorunlar günümüze kadar geldi. Büyükşehir belediye başkanı olarak hızla gündeme aldık. Çünkü orası onların kaderi değildir. İnşallah kısa zamanda el birliğiyle çözeceğiz. Kırcami’yle ilgili herkese teşekkür ediyorum, mahallenin siyasete kurban edilmesini istemiyorum" dedi.
31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 312 milyon 11 bin TL, ASAT’ın 1 milyar 698 bin TL borcu olduğunu vurgulayan Böcek, toplam borcun ise 6 milyar 206 bin 733 TL olduğunu açıkladı. Böcek, "Her ay 40 milyon cebimizden yiyoruz" dedi.
'12 PERSONELİ BİZ ÇIKARDIK'
Böcek, "Gerek basında, mitinglerimde her defasında net bir şey söyledim. 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar olduğunu gördük, anladık. 5 yıllık sürecin içerisinde büyükşehir belediye başkanı olarak borç lügatiyle vatandaşa hizmette geri kalmayacağız. Bunu özelikle söylemek isterim" dedi.
Gereksiz görülen araçların yüzde 10’unu iade ettiklerine değinen Başkan Böcek, “Aynı zamanda belediyemizin şu an toplam personel sayısı 12 bin 798’dir. Göreve geldiğim gün itibarıyla 140 normal personel, 60 kişi itfaiye için, 24 kişi faytoncu olarak, 85 kişi 3. etap raylı sistem için alıyoruz. 142 kişi işten ayrılmıştır. Sadece 12’sini haklı sebeplerden dolayı biz çıkardık, diğerleri kendi isteğiyle çıktılar. Çıkarılanların sicilinde adliye olayları, uyuşturucu, personel arası kavga, devlet büyüklerine ve Atatürk’e hakaret vardır. Toplam sayısı 12’dir. Daha önce sürgüne gönderilenlerle ise toplantı yaptık, onlarda aramızda çalışmaya devam edecek” diye konuştu.
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Böcek, organize sanayi bölgesinde bulunan boru fabrikasının tapusunun 1 milyon 200 bin dolar olarak alındığını ve üretime başladığını ifade ederek, bu süre içerisinde fayton faaliyetleri sonlandırılarak vatandaşları mağdur etmeden işe başlattıklarını belirtti.
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Antalya’da afet toplama merkezinin olmadığını işaret eden Böcek, seçim öncesi bunları tespit ettiklerini ve 40 dönümlük alanı bu merkez için kullanacaklarını söyledi.
Böcek, "100 günlük süreçte çalışma arkadaşlarımızla beraber sorunları masaya yatırdık. Antalya’mızın yeniden sorunlarıyla ilgili çalışmamızı tüm paydaşlarımızla masaya yatırdık ve buna göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda 3. raylı sistemin açılışı yapılmıştı. Seçim öncesi yapılan açılışta teknik anlamda 28 test vardır. Biz bunları tamamladık, çalışmalarımız devam ediyor 1 Ağustos itibariyle çalışmaya başlayacak. Bu testten de geçmiştir. Önümüzdeki süreçlerde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
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