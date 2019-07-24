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18:10 24 Temmuz 2019
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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Borç 6 milyar 206 bin 733 TL, her ay 40 milyon lira cebimizden yiyoruz

    © İHA /
    Türkiye
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    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin 6 milyar 206 bin 733 bin TL borcu olduğunu açıkladı, "Her ay 40 milyon TL cebimizden yiyoruz" dedi. Böcek, gereksiz görülen araçların yüzde 10’unu iade ettiklerini söyledi.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride kalan 100 günlük süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

    Muhittin Böcek
    © Fotoğraf : DHA
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    Yola 'Biz birlikte yaparız’ düşüncesiyle çıktıklarını ifade eden Böcek, planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmaya başladıklarını söyledi.

    Böcek, "Ayrımız, gayrımız yok. 100 günlük süreçte bugünkü anlattıklarımı göreceksiniz. Balbey mahallesinde babadan kalma yerlerle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmaları uzman arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Güzel bir planlamayla Balbey’in sorunlarını tamamlayacağız. Kırcami ise vatandaşların kaderi değildir. Kırcami’de devam eden sorunlar günümüze kadar geldi. Büyükşehir belediye başkanı olarak hızla gündeme aldık. Çünkü orası onların kaderi değildir. İnşallah kısa zamanda el birliğiyle çözeceğiz. Kırcami’yle ilgili herkese teşekkür ediyorum, mahallenin siyasete kurban edilmesini istemiyorum" dedi.

    31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 312 milyon 11 bin TL, ASAT’ın 1 milyar 698 bin TL borcu olduğunu vurgulayan Böcek, toplam borcun ise 6 milyar 206 bin 733 TL olduğunu açıkladı. Böcek, "Her ay 40 milyon cebimizden yiyoruz" dedi. 

    '12 PERSONELİ BİZ ÇIKARDIK'

    Böcek, "Gerek basında, mitinglerimde her defasında net bir şey söyledim. 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar olduğunu gördük, anladık. 5 yıllık sürecin içerisinde büyükşehir belediye başkanı olarak borç lügatiyle vatandaşa hizmette geri kalmayacağız. Bunu özelikle söylemek isterim" dedi. 

    Fayton - Antalya
    © DHA /
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    Yüksek kira olan yerlerini boşaltarak israfa son vereceklerini işaret eden Böcek, vatandaşa daha uygun fiyatlarla iyi hizmet vereceklerini söyledi. 

    Gereksiz görülen araçların yüzde 10’unu iade ettiklerine değinen Başkan Böcek, “Aynı zamanda belediyemizin şu an toplam personel sayısı 12 bin 798’dir. Göreve geldiğim gün itibarıyla 140 normal personel, 60 kişi itfaiye için, 24 kişi faytoncu olarak, 85 kişi 3. etap raylı sistem için alıyoruz. 142 kişi işten ayrılmıştır. Sadece 12’sini haklı sebeplerden dolayı biz çıkardık, diğerleri kendi isteğiyle çıktılar. Çıkarılanların sicilinde adliye olayları, uyuşturucu, personel arası kavga, devlet büyüklerine ve Atatürk’e hakaret vardır. Toplam sayısı 12’dir. Daha önce sürgüne gönderilenlerle ise toplantı yaptık, onlarda aramızda çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

    'CUMHURBAŞKANIMIZ BU KONUDA YANILTILMIŞ'

    Muhittin Böcek
    © Fotoğraf : DHA
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    Boğaçayı Projesi’ne 130 milyon 862 bin 631 TL ödeme yapıldığını aktaran Muhittin Böcek, "Cumhurbaşkanımız bu konuda yanıltılmış. 14 bin metre kare alanda kamulaştırmasız el atma vardır. Ve buna rağmen açılış yapılmıştır. Konyaaltı Sahil Projesi için 254 milyon para ödenmiştir. İhalesi yapılmış ve sonucunda iptal edilmemiştir. Buradan gelen gelir 8 buçuk milyonken, yıllık kira gelirinin 5 milyonu ecrimisil olarak Maliye Bakanlığı'na ödenmektedir. Belediyenin kasasından 2018 yılında çıkan para 10 milyon 706 bin 73 TL’dir. Bunu ihaleyi alan vatandaş cebinden bir kuruş çıkarmamıştır. Bunlar sizin paralarınızdır. 254 milyon ödenmiş ama karşılığında kalan para 3 milyon 300, belediyeden çıkan para 10 milyondur. Ben 5 yıllık süreçle göreve gelirken ’kimsesizlerin hakkını koruyacağım’ diye geldim, bu hakkı koruyacağım” dedi.

    Böcek, organize sanayi bölgesinde bulunan boru fabrikasının tapusunun 1 milyon 200 bin dolar olarak alındığını ve üretime başladığını ifade ederek, bu süre içerisinde fayton faaliyetleri sonlandırılarak vatandaşları mağdur etmeden işe başlattıklarını belirtti. 

    '56. ANTALYA FİLM FESTİVALİ 25-26 EKİM İLE 1 KASIM ARASINDA YAPILACAK'

    © DHA /
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    Antalya Film Festivali’nin özüne döneceğini dile getiren Böcek, "Altın Portakal artık özüne dönüyor. 56. Antalya Film Festivali’miz 25-26 Ekim-1 Kasım arası yapılacak. Sinemanın tüm paydaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Büyükşehir belediye başkanının siyasi görüşü ne olursa olsun, protokolü Antalyalı ile yapmalı. Bu zamana kadar yapılan protokoller kendi ekibiyle beraber yapılmıştır. Aynı zamanda 10. Antalya Kitap Fuarı 21 Ekim’de, 22. Piyano Festivali 16-30 Kasım’da yapmayı hedefledik” diye konuştu. 

    Antalya’da afet toplama merkezinin olmadığını işaret eden Böcek, seçim öncesi bunları tespit ettiklerini ve 40 dönümlük alanı bu merkez için kullanacaklarını söyledi.

    Böcek, "100 günlük süreçte çalışma arkadaşlarımızla beraber sorunları masaya yatırdık. Antalya’mızın yeniden sorunlarıyla ilgili çalışmamızı tüm paydaşlarımızla masaya yatırdık ve buna göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda 3. raylı sistemin açılışı yapılmıştı. Seçim öncesi yapılan açılışta teknik anlamda 28 test vardır. Biz bunları tamamladık, çalışmalarımız devam ediyor 1 Ağustos itibariyle çalışmaya başlayacak. Bu testten de geçmiştir. Önümüzdeki süreçlerde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

    Etiketler:
    raylı sistem, Fayton, Borç, belediye, Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya
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