THK'da eski yöneticiler arasında 'peşkeş' tartışması: 65 oteli ucuza sattı

Türk Hava Kurumu (THK), eski başkanı Kürşat Atılgan'la ilgili 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Birkaç gün önce, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı'nca, kurumun eski yöneticileri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Tartışmalar devam ederken, son olarak eski Başkan Kürşat Atılgan dönemi mahkemeye taşındı.

THK'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlık tarafından geçmiş dönemde görev alan THK eski Başkanı Kürşat Atılgan hakkında 4 helikopterin satışından 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik satış bedelini tahsil ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında 'danışmanlık ve 'bağış' adı altında şahıslara para aktarılması, hiçbir işlem yapılmadığı halde hangar kiralanması ve ödeme yapılması, kurum bütçesinden turistik amaçlı seyahat düzenlenmesi, demirbaşların usulsüz şekilde satılması, uçak fabrikasının para kazanmamasına rağmen ekstra primler ödenmesi' dolayısıyla suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

ATILGAN: PEŞKEŞ ÇEKMEK KANUNSUZLUKTUR

THK eski Başkanı Kürşat Atılgan ise bugün Yurt Gazetesi'ne verdiği demeçte kuruma ait olan İstanbul Laleli Oteli'nin 4 yıldır süren tahliye davasının hâlâ sürüyor olmasına rağmen eski kiracılarına peşkeş çekilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Atılgan, "Bu oteli, içindeki kiracıya tekrar peşkeş çekmeye çalışmak kanunsuzdur, hukuksuzdur. Olağanüstü Genel Kurul'u engellemek için şahsımın üzerine attığı çamur ve iftira kendisine bulaşacaktır" dedi.

KESKİN: ATILGAN DÖNEMİNDE ÇOK UCUZA GAYRİMENKULLER SATILDI

Oteli kiralayan Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Başkanı Recep Ercan Keskin, Atılgan'ın açıklamalarına cevap verdi. Keskin, Tayyare Apartmanı'ndan 2015 değil, 2005 yılından beri kiracı olduklarını söyleyerek, "Kürşat Atılgan döneminde THK'nın 65 oteli satıldı. Bu otel de satılacaktı. Bizim sayemizde satılmaktan son anda kurtuldu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduk" dedi.

Atılgan'ın 'Peşkeş çekilecek' açıklamalarına da cevap veren Keskin, "Şirketimiz Tayyare Apartmanları’nda halen kiracılık sıfatını devam ettirmektedir. Taşınmazın bugünkü durumuna getirilmesi için şirketimiz tarafından milyonlarca dolar yatırım yapılmıştır. Kürşat Atılgan başkanlığındaki yönetimin hukuka aykırı tüm girişimleri ve kira sözleşmesine aykırı eylemleri nedeniyle uğradığımız zararın tazmini taleplerimizle ilgili yargısal süreç devam etmektedir.

Kürşat Atılgan’ın genel başkanlığı döneminde kurumun çok sayıda taşınmazı rayicinin çok altında rakamlarla satılmıştır. Bugün İstanbul Laleli’deki otelin Türk Hava Kurumu’na ait olmaya devam etmesi, satılan onlarca taşınmazla ayni akıbete uğramamış olması, şirketimizin kararlılığı ve tüm hukuka aykırı baskı ve zorlamalara karşın hukuki çerçevede direnmesinin sonucudur.

Bu bilgiler ışığında, Kürşat Atılgan’ın, şirketimizle ilgili olarak taşınmazın “peşkeş çekildiği” yönündeki talihsiz ifadesini, hakkındaki suçlamalara cevap vermek yerine Türk Hava Kurumu’na ait bu taşınmaza dikkat çekme çabasını, taşınmazı “peşkeş çekememiş” olmanın hayal kırıklığına bağlamaktayız" diye konuştu.