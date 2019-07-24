THY'den 'rüya uçak' tanıtım videosu

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Filomuz, yeni Dreamliner’larımız ile büyümeye devam ediyor!

Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın.#TürkHavaYolları #Dreamliner pic.twitter.com/YreMQSfmCL