THY'den 'rüya uçak' tanıtım videosu

Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
© AA / İsa Terli
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
✈🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) July 24, 2019
Filomuz, yeni Dreamliner’larımız ile büyümeye devam ediyor!
Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın.#TürkHavaYolları #Dreamliner pic.twitter.com/YreMQSfmCL
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