AYM, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerini iptal etti

BBC Türkçe’deki bilgilere göre, köşkün inşasına, Bitlis'in Ahlat ilçesi, Kale Mahallesi, Kaleiçi Mevkinde toplam 32 dönümlük arazi üzerinde başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 2018'de Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda yaptığı konuşmada projeyi duyurmuştu.

Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik.” demişti.

İnşaatın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü olan 26 Ağustos 2019'da tamamlanması planlanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümünde Muş'un Malazgirt ilçesinde yaptığı konuşmada "Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır" demiş ve şunları söylemişti:

"Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi."