'Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu'

11 Temmuz'da İBB Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilmişti.

Mahkemenin Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurduğu belirtildi.

​Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ise, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi, belediyenin devir kararına itiraz etti.

Bunun üzerine mahkeme devir kararının uygulanmasıyla telafisi güç zararlar oluşacağı gerekçesiyle “davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara karara cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin durdurulmasına” karar verildi.