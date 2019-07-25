TSK YAŞ'a hazırlanıyor: Komutanların durumu belli olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekliliğin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûrası (YAŞ), ağustosun ilk haftasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
KUVVETLERİN DURUMU
Beştepe’de yapılacak toplantıda generalliğe terfi edecek albayların, bir üst rütbeye terfi edecek ve emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak.
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Bu yılki YAŞ’ta da uzatma alacakların olması bekleniyor. Geçen yıl ‘Or’luğa terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün iki yıllık görev süreleri sona eriyor.
Ancak askeri kulislerde yaş haddi dolmayan her iki komutanın da görev sürelerinin uzatılabileceği konuşuluyor.
ORGENERAL TEMEL’İN DURUMU
Orgeneral İsmail Metin Temel de durumu merak edilenler arasında. Orgeneral Temel, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldığı için CHP’nin adayı Muharrem İnce tarafından eleştirilmişti. 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ‘kor’ rütbesi ile yaparken geçen şûrada ‘or’luğa terfi ettirilen, ancak yıl sonunda sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Temel, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını da komuta etmişti. Temel’in görevden alınmasıyla ‘kor’ rütbesinde atamanın yapıldığı 2. Ordu Komutanlığı’na yeniden bir orgeneralin atanabileceği belirtiliyor.
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