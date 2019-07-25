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09:26 25 Temmuz 2019
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK

    TSK YAŞ'a hazırlanıyor: Komutanların durumu belli olacak

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ağustosta yapılacak yaz dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına hazırlanıyor. Toplantıda generalliğe terfi edecek albaylar ile bir üst rütbeye ve emekliye sevk edilecek amiral-generaller konuşulacak.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekliliğin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûrası (YAŞ), ağustosun ilk haftasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
    © AA /
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    Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

    KUVVETLERİN DURUMU

    Beştepe’de yapılacak toplantıda generalliğe terfi edecek albayların, bir üst rütbeye terfi edecek ve emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak.

    Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Bu yılki YAŞ’ta da uzatma alacakların olması bekleniyor. Geçen yıl ‘Or’luğa terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün iki yıllık görev süreleri sona eriyor.

    Ancak askeri kulislerde yaş haddi dolmayan her iki komutanın da görev sürelerinin uzatılabileceği konuşuluyor.

    Fahrettin Altun
    © AA /
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    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın ise bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Kulislerde bazı ordu komutanlıklarında değişiklik olabileceği de konuşuluyor. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi geçen yılki şurada bir yıl uzatılmıştı. 1955 doğumlu Recep’in emekliye mi sevk edileceği, yoksa yaş haddine kadar bir yıl daha görevinde mi kalacağı bu yılki YAŞ’ta belli olacak.

    ORGENERAL TEMEL’İN DURUMU

    Orgeneral İsmail Metin Temel de durumu merak edilenler arasında. Orgeneral Temel, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısına katıldığı için CHP’nin adayı Muharrem İnce tarafından eleştirilmişti. 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ‘kor’ rütbesi ile yaparken geçen şûrada ‘or’luğa terfi ettirilen, ancak yıl sonunda sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanan Temel, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını da komuta etmişti. Temel’in görevden alınmasıyla ‘kor’ rütbesinde atamanın yapıldığı 2. Ordu Komutanlığı’na yeniden bir orgeneralin atanabileceği belirtiliyor.

    Etiketler:
    Terfi, General, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Fuat Oktay, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Ziya Selçuk, İsmail Metin Temel, YAŞ, TSK
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