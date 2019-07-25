Ailelere 'kriminal zaman dilimi' uyarısı: Gece sosyal medya gönderisine dikkat

SODİGEM, çocukların yaz tatilinde dijital medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini belirterek uyarılarda bulundu. 'Kriminal zaman dilimi' olarak tanımlanan 02:00-05:00 arası online suç bağlantılarına dikkat çekilen uyarıda, "Özellikle gece çocuğunuzun sosyal medya faaliyetlerini takip edin” denildi.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocukların yaz tatilinde dijital medyada her zamankinden daha fazla vakit geçirdiğini belirterek uyarılarda bulundu.
"Telefonunuzla veya bilgisayarınızla çok meşgul olursanız çocuğunuz da sizi taklit edecektir. Birlikte kaliteli zaman geçirerek çocuklarınıza örnek olmalısınız.
'SOSYAL MEDYA ARKADAŞI'
Çocuklarınızla sosyal medya hesaplarından arkadaş olarak onların yalnızca tanıdıklarından gelen arkadaşlık isteklerini kabul ettiğinden emin olmalısınız. Çocuğunuz bunu istemeyebilir, fakat bunun onlara erişmelerine izin vermeniz için gereken bir koşul olduğunu anlatmalısınız.
'FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞMAYIN'
Çocukların yanıltılması çok daha kolay olabileceğinden, kişisel mali bilgiler çocuklarla paylaşılmamalı. Online bir oyun veya uygulama satın almak isterlerse, bunu onlar için yapmanız ve belki de farklı bir bilgisayar kullanmanız iyi olacaktır. Bu, siber suçluların finansal bilgilerinize ulaşma ihtimalini de düşürecektir.
Kriminal zaman dilimi olarak betimlenen 02.00-05.00 saatleri arasında online suç bağlantıları gerçekleşmektedir. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde çocuğunuzun sosyal medya ağlarındaki faaliyetlerini, gönderilerini takip etmelisiniz.
'YAZILIM DESTEĞİ ALIN: Küçük yaştaki çocukların internetteki faaliyetlerini ve erişebileceği online oyunları gözlemleyebilmek ve kısıtlamak için geliştirilen yazılımlardan destek alınmalı. Çocuğunuzun tehlikeli oyunlar oynadığını fark ettiğinizde ise, online iletişimi kesilerek oyunun ekran görüntüsü alınmalı ve güvenlik birimlerine ulaşılmalıdır."
Dijital medyanın faydalarına da dikkat çekilen uyarıda, "Yapılan en büyük hatalardan biri de dijital dünyanın getirebileceği zararlara odaklanarak çocuğu tamamen uzaklaştırmaya çalışıp, faydalarından mahrum bırakmaktır. Dijital platformu gerekli şekillerde kullanmasını sağlayarak pekala çocuğunuzun dijital tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu eğitici, öğretici oyunlara yönlendirebilir; dijital atölyelere ve eğitim programlarına katılmasına destek olabilirsiniz" denildi. Uyarıda ayrıca, "Dijital dünyada çocuklar iletişim kurdukları insanlarla aralarındaki ekranın verdiği korunmuşluk hissiyle gerçek hayatta yapmaya cesaret edemeyecekleri davranışlarda bulunabilmektedir. Onlara dijital dünyanın da gerçek dünyanın bir parçası olduğu anlatılmalıdır" denildi.
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