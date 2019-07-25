TSK ve MİT Erbil saldırısının planlayıcılarını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonda Erbil saldırısının planlayıcıları vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin olarak Kuzey Irak'ta iki ayrı operasyon düzenledi.

İlk operasyonun, söz konusu saldırının ertesi gününde, 18 Temmuz'da düzenlendiği bildirildi.

Faillerin ifadeleri doğrultusunda yapılan istihbarat çalışmalarının neticesinde, 'PKK yöneticisi' olduğu ileri sürülen bir kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Devam eden operasyonlarda dün de bir PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi. Operasyonların havadan mı, yoksa karadan mı olduğu bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz'da Erbil'de bulunan bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse hayatını kaybetmişti.