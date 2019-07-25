Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz açıkta değilsiniz, niye ayrılmıyorsunuz?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatarak, "Ankaralı yeni yönetimini seçti. Dolayısıyla yeni yönetim de kendi ekibi ile devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mazbatayı aldığı 8 Nisan'dan bu yana belediyede geçen ilk 100 günü DHA'ya değerlendirdi.

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Ankara'da yönetim anlayışını değiştirdiklerini söyleyen Yavaş "Yaptığımız her şeyi hem ortak akıl hem de şeffaf bir şekilde duyurmaya çalıştık, duyuruyoruz. Sadece yaptığımız ihaleleri canlı yayınlamakla kalmayacağız, bunun haricinde mal ve hizmet alımlarını da aynı şekilde internet üzerinden yapacağız. Bu sayede daha çok insana ulaşarak, daha çok satıcıya ulaşarak, daha fazla rekabet sağlayarak belediyenin daha kaliteliyi daha ucuza alması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yavaş, proje takvimlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Genel sekreterimizi atayamadık, genel sekreter yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Ama muvafakat alanların bir kısmı geldi. Genel itibarı ile eski yönetimden kalan arkadaşlarımız ile devam ettik. Yavaş yavaş kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz, geç de olsa. Bize göre eskiden yanlış yapıldığına inandığımız şeyleri düzeltmek, bununla ilgili bir teşkilat şeması oluşturmaya çalışıyoruz. Ama güzel işleyen şeylere de hiç dokunmadan devam ediyoruz" diye konuştu.

'HALK EKMEK'E KÂR ETTİRİP DAHA UCUZA EKMEK VERMEK İSTİYORUZ'



Belediye şirketlerinde bazı problemlerin yaşandığını ifade eden Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği bir şey var; 'İnsan ekibi ile gelmeli ekibi ile gitmeli.' Biz de ekibimiz ile yönetmek istiyoruz. Şöyle bir eleştiri yaptılar; 'ikramiyeler ödenmedi' diye. Şirket genel müdürleri, şirket yönetim kurulları ödesin. Şu anda sorumlular onlar. Demek ki belediyeye bağımlılar. Belediye bir şey vermezse alamıyorlar. O zaman tabii ki bütçeyi yönetirken o insanların kimin olacağını seçmek benim hakkım. Daha önce de öyle olmuş. Belediye şirketleri ile ilgili denetim yapıldığı zaman ben hesap vereceğim belediye meclisinde ama bir başkası yönetecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Burada hâlâ istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Ankaralı yeni yönetimini seçti. Dolayısıyla yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Baktığınız zaman içinde hakimler var, emekli olup çok yüksek maaş alan eski vekiller var. Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz; örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmek'e kâr ettirip daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Halk Ekmek de daha başka şeyler satmak istiyoruz. Halk bundan yararlansın istiyoruz. Üreticinin malını direkt almak istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz ki bize? Ben sizlerin huzurunuzda görevlerini acilen bırakmalarını istiyorum. Belediye şirketlerinin yönetiminin belediye meclisinden seçilmesi gibi bir taslak hazırlandığı söylendi, hatta belediye encümeninin yapısının da değişeceği söylendi ama şu ana kadar gündeme gelmedi. Yapılacak mı bilmiyorum."

'200 MİLYON LİRAYA YAKIN TASARRUF ETTİK'

Başkan Yavaş, önceki dönemde 550 konut yapılması için TOKİ ile anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Şubat ayında para yatırılması gerekiyormuş yatırmamışlar, müteahhitlere ödemişler o paraları. Bizim bundan bilgimiz yok. Bir gün dediler ki 'Biz bu anlaşmayı fesih edeceğiz, peşinatı hâlâ yatırmamışsınız'. Biz de 'izin verin yatıralım, bizim bu bilgiden haberimiz yok' dedik. 550 mağdura ev yapılacak, ertesi sabah fesih yazısı geldi. Bize bir şey olmadı ama 550 kişi evsiz kaldı" diye konuştu.

Belediyenin merkez bütçesinin 8 milyarın üzerinde olduğunu belirten Yavaş, bu bütçe rakamında EGO ve ASKİ'nin dahil olmadığını belirtti. Yavaş, bütçeyi denkleştirmek için 2.9 milyar lira gayrimenkulün satışının öngörüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz 8 milyar lirayı harcayacağız bütçeye göre ve 8 milyarlık gelir elde edeceğiz; ama 8 milyar gelirin 2.9 milyar lirası gayrimenkul satışı. Belediye meclisinden bu satışa izin çıkacak mı belli değil, gördüğünüz gibi satışa engel oluyorlar. Bir de 2.9 milyarlık gayrimenkulü alacak kimse yok şuan. Dolayısıyla tasarruf etmemiz gerekiyor, yaptığımız israfları engelleyerek 3 aylık bütçede 200 milyon liraya yakın tasarruf ettik. 2.9 milyarlık gayrimenkul satışı yapamayacağımızdan dolayı meydana gelen açığı tasarruflar ve belediye gelirlerinin arttırılması yoluyla gidermeye çalışacağız. Bu zorluklara rağmen biz Ankaralının altyapıdaki zorluklarını bir şekilde tamiratlarla yapabildiğimiz kadarıyla, asfaltları, acil yapılması gereken işleri karşılamaya çalışıyoruz."

'YSK TAKVİMİNDEN SONRA ALINAN 830 KİŞİ İÇİN İŞLEM BAŞLATTIK'

Yavaş, YSK'nın seçim takvimini açıklandığı aralık ayından itibaren belediyeye 832 elemanın alındığını, seçim sonucunun belli olduğu tarihten sonra da 50'ye yakın kişinin alındığını söyledi.

50 kişinin işe başlatılmayacağını duyurduklarını belirten Yavaş, 830 kişiyle ilgili işlemi de başlattıklarını, onları tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Yavaş, "Seçim kampanyası döneminde seçilmem halinde 25 bin kişiyi işten çıkaracağım söylendi. 25 kişi bile işten çıkarmadık. 'Yardımlar kesilecek' diyorlardı, yardımlar da kesilmedi. Hatta yardım alanların hepsini, kendilerini ve çocuklarını iş sahibi yapmak için çalışmalara başladık. Sürekli başkalarından yardım almaya ihtiyaç duymasınlar diye. Dolayısı ile önce yönetim anlayışını değiştirmeye çalıştık" diye konuştu.

'İŞ YAPMAYAN AYRILACAK, BU KONUDA TAVİZKÂR OLMAYACAĞIZ'



EGO otobüslerinin zamanında gelmemesi, klimaların açılmaması ve raylı sistemlerin çalıştırılmaması gibi şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Yavaş, "Kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa bunlar affetmiyoruz tabii ki. Herkes işini yapacak, iş yapmayan ayrılacak. Biz bu konuda tavizkâr olmayacağız. Ankapark üzerinden 'havuzlar çalıştırılmıyor' diyenler var. İşsiz kalıp sosyal medya üzerinden yalan-yanlış bilgiler yayanlar var. Belediyenin daha önce yaptığı parklar ve bahçelerdeki havuzların hemen hemen hiçbiri çalışmıyor. Hepsi mahkemelik olmuş, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Yaparken düzgün yapmamışlar, şimdi belediyeyi bu havuzları doldurmamakla suçluyorlar" dedi.

Yavaş, havalimanına kadar uzanacak metro çalışmaları için, "EGO genel müdürümüz 20 gün önce atanabildi. Hemen çalışmalara başladı, Çin kredisi, Japon kredisi, Dünya Bankası kredisi. İngiltere ile Rusya'ya ile gittiğimde görüşmeler yaptım. En uygun krediyi bulup, yaptırmak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

'GÖKÇEK SİYASİ RAKİBİM DEĞİL'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evinde bulunan kameraların sökümünde boksörlerin olduğu iddiasına da yanıt veren Yavaş, şunları söyledi:

"İlgim de bilgim de yok, ona ayıracak vaktim de yok. Ama evine boksörler gelmişse herhalde savcılığa şikayet etmiştir. Gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz. Duyduğum kadarı ile iki avukat hanımefendiyi 'boksör' diye nitelendirmiş. Benim siyasi rakibim değil bir şey değil, o yüzden bu konu hakkında konuşmama gerek bile yok."