Tarsus'ta 113 kilo kaçak et ele geçirildi: Mezbahane mührünü patatesle taklit etmişler

Tarsus Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçede et satışını yapan kasap ve iş yerlerine denetimleri artırdı.
Küçükbaş hayvana ait olduğunu bildirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilere teslim edildi. Y.Ç. hakkında ise tutanaklar tutularak, kaçak kesim yapan işyerine yasal işlem uygulandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya asla taviz vermeyeceğiz. Sağlıklı bir Tarsus için ekiplerimiz tarafından denetimler tüm hızıyla devam edecek. Halkımızın kuşku duyduğu durumlarda Alo 153 hattımıza anında ihbarlarını iletebilir" dedi.
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