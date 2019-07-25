Hamile kediyi pitbullun önüne atan 3 çocuğa ev hapsi

Adana'da yakaladıkları 'Çıtır' isimli hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuğa ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Birbirlerini suçladıkları öne sürülen çocuklar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Çocukların "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim", "Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" şeklindeki ifadeleri tepki çekmişti.