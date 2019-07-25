‘Kesik Minare’ artık ‘kesik’ değil

Antalya'nın simgelerinden 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nin minaresine 123 yıl sonra külah takıldı. Külah takılmasına karşı çıkan çok sayıda kurumun paydaşı olduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu üyeleri, caminin eski halini alması ve bölgesinin açık hava müzesine dönüştürülmesini istedi.
Antalya'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı.
Yenilenmemesi nedeniyle caminin adı, 'Kesik Minare' olarak kaldı. Yön levhalarında da kesik minare olarak tarif edilen camide bu yıl, 123 yıl sonra Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında külah takıldı. Külah, Antalya'da farklı kesimlerce tartışmalara neden oldu.
Caminin eski halini alması için 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediye Meclisi Kaleiçi Komisyonu, Muratpaşa Belediye Meclisi Kültür Komisyonu, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Kent Konseyi, ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Antalya İş İnsanları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kalekapısı Esnafı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği ve iş insanlarının oluşturduğu ANSİAD, ANTİKAD, OSİAD, AGİDER, YÖRSİAD, ASBİAD'ın oluşturduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu kuruldu.
Platform üyelerinin temsilcileri, caminin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin üyeleri de destek verdi. Platform temsilcileri, caminin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek eski halini almasını istedi.
Platform adına basın açıklamasını okuyan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ufuk Aydın, kesik minarenin, Antalya'nın simgesi ve kent belleğinde yer alan kültürel ve arkeolojik bir değer olduğunu söyledi.
Yerli ve yabancı tüm arşivlerde ve kent hafızasında 'Kesik Minare' olarak yer eden bir yapının, restorasyon adı altında yeniden inşa edilmesi ve minareye külah takılmasının tüm Antalyalılarda şaşkınlığa, hayal kırıklığına ve üzüntüye yol açtığını belirten Aydın, “Kent belleği, mekanda yaşam bulur. Ortak mekansal hafızamızda, çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşamımızı bu sokaklarda geçirmiş biz Antalyalılar için, Yivli Minare, Üçkapılar, 40 merdiven, Mermerli, Kalekapısı neyse, Kesik Minare de odur. Dünya kültür mirasına kentimizden aday gösterilen iki eserden biri olan bu yapıyla birlikte, kent siluetinin yok edilmesi anlaşılamaz, kabul edilemezdir" dedi.
Eskiyi ezecek, hatta yok edecek türden uygulamaların, fantezilerin kabul edilemez olduğunu belirten Aydın, “Bu külahın, tadilatın bu ölçüte uymadığı, eskiyi ezdiği, kimliği yok ettiği gayet açıktır. Kesik Minare'ye ilişkin hazırlanan bilimsel raporlarda, bu alanın kesin bir mekansal fonksiyona tamamlanmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, birbiri ile çelişen raporlara dayanarak yapılan ve evrensel kriterlere uymayan restorasyon, alanda 2000 yıllık tarihi, kültürel ve arkeolojik bulguları yok etmektedir" diye konuştu.
Ufuk Aydın, alanın, Kesik Minare gibi kimlikleşmiş sembol bir yapıyı özne alarak, Antalya'da turizmi çeşitlendirme kaygısıyla ve 2. yüzyıla değen geçmişiyle, bugün Kaleiçi'nin her noktasında çıkan arkeolojik değerlerle birlikte, 'açık hava müzesi' olarak değerlendirilmesinin, aklın, bilimin, Antalya'ya sahip çıkmanın gereği olduğunu vurguladı. Aydın, “Bu, kent tanıtımına, turizm katma değerine ilave güç olduğu gibi, bu tarihi değerin, hepimizin hafızasında yer ettiği şekliyle gelecek kuşaklara aktarılmasının tek yoludur. Kesik Minare, yeniden Antalya hafızasında yer etmiş haline döndürülmeli ve bu alan açık hava müzesi olarak kente kazandırılmalıdır" diye konuştu.
'SABAH KALKTIK KÜLAH VAR'
Kesik Minare'nin projesine yönelik daha önceden açılan davaların devam ettiğini belirten Aydın, devam eden davaya rağmen inşaat yapıldığını söyledi. Aydın, “Sabah kalktığımızda bir külahla karşılaşınca şaşırdık. Hukuki süreç devam ediyor" dedi
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)