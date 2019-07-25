Cinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kuruldu

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık 65 yaşındaki Yavuz Ö., mağdurlardan 3’ü, mahkeme tarafından görevlendirilen psikolog, mağdur çocukların yakınları ve taraf avukatları katıldı.
"Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu bana karşı yapılmış iftira ve komplodur. Benim 50 yıllık bir sporcu geçmişim var. Yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bunun 30 senesi hocalık olup, sabıkam dahi yoktur. Ben şikayetçileri sigara içtikleri için bunun sporcu kişiliklerine yakışmadığını söyledim. Disiplinli bir hoca olduğum için bu disiplinden rahatsız oldular. Ben kesinlikle kendilerine dokunmadım ve cinsel istismarda bulunmadım."
'BU SPORCULARIN GAYRİ AHLAKİ DAVRANIŞLARI VARDI'
"Sporcuları alkol kullanmamaları, sigara içmemeleri ve disiplinsiz davranışlarda bulunmamaları konusunda uyardığım için karşınızdayım. Burada kötü ortamlara gitmelerini engellemek için geç saatte otelden çıkmalarına izin vermedim. Burada diskotek vardı. Bu kötü ortamlarda bulunduklarını görmedim ama duydum. Bu sporcuların gayri ahlaki davranışları vardı. Bunun için kendilerini uyardım. Sonuç olarak disiplinli hoca olmam, sporcuların sigara içmeleri, aidatlarını yatırmamaları veya geciktirmeleri nedeniyle bana bu iftiraların atıldığını söylüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beratımı istiyorum dedi."
'ÖMRÜM YETERSE BUNUN BİR KOMPLO OLDUĞUNU İSPATLAYACAĞIM'
Yavuz Ö., suçlu bulunup ceza alması durumunda, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararının uygulanmasını da kabul ettiğini söyledi. Yavuz Ö’nün avukatı Mustafa Hakkı Çıngır, müvekkilinin kan kanseri olduğunu teşhis ve tedavi ile ilgili belgelerin hastaneden istenilmesini talep etti.
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI
Aileler, Yavuz Ö’den şikayetçi olduklarını tekrarlayarak, cezalandırılmasını talep etti.
İfadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen diğer mağdur ve tanıkların dinlenmesi için bir sonraki celsede hazır edilmelerine, Yavuz Ö.’nün benzer suçtan yargılandığı Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyasının istenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmaya erteledi.
239 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Hazırlanan iddianamede, Yavuz Ö’nün, ‘cinsel istismar’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 101 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti.
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