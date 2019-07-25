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15:35 25 Temmuz 2019
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    Cinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kuruldu

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurs için spor salonuna gelen ve suç tarihinde 3'ü 18 yaşından küçük 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan kick-boks antrenörü Yavuz Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Kan kanseri olduğunu söyleyen Yavuz Ö., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü.

    Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık 65 yaşındaki Yavuz Ö., mağdurlardan 3’ü, mahkeme tarafından görevlendirilen psikolog, mağdur çocukların yakınları ve taraf avukatları katıldı.

    Mahkeme
    © AA /
    25 çocuğu istismar eden sınıf öğretmeni tahliye edildi, öğrenci aileleri sinir krizi geçirdi
    İzleyicilere kapalı yapılan duruşmada savunmasını yapan Yavuz Ö., şunları söyledi:

    "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu bana karşı yapılmış iftira ve komplodur. Benim 50 yıllık bir sporcu geçmişim var. Yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bunun 30 senesi hocalık olup, sabıkam dahi yoktur. Ben şikayetçileri sigara içtikleri için bunun sporcu kişiliklerine yakışmadığını söyledim. Disiplinli bir hoca olduğum için bu disiplinden rahatsız oldular. Ben kesinlikle kendilerine dokunmadım ve cinsel istismarda bulunmadım."

    'BU SPORCULARIN GAYRİ AHLAKİ DAVRANIŞLARI VARDI'

    Mahkeme
    © AA /
    3 kardeşe cinsel istismar davasında 50 yıl hapis cezası bozuldu, abi beraat etti
    Kars'ta yapılan şampiyonaya gittiklerinden sporcuları disiplin konusunda çok uyardığını belirten Yavuz Ö., şöyle devam etti:

    "Sporcuları alkol kullanmamaları, sigara içmemeleri ve disiplinsiz davranışlarda bulunmamaları konusunda uyardığım için karşınızdayım. Burada kötü ortamlara gitmelerini engellemek için geç saatte otelden çıkmalarına izin vermedim. Burada diskotek vardı. Bu kötü ortamlarda bulunduklarını görmedim ama duydum. Bu sporcuların gayri ahlaki davranışları vardı. Bunun için kendilerini uyardım. Sonuç olarak disiplinli hoca olmam, sporcuların sigara içmeleri, aidatlarını yatırmamaları veya geciktirmeleri nedeniyle bana bu iftiraların atıldığını söylüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beratımı istiyorum dedi."

    'ÖMRÜM YETERSE BUNUN BİR KOMPLO OLDUĞUNU İSPATLAYACAĞIM'

    © DHA /
    Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi
    Müşteki avukatlarının, "Bugüne kadar size disiplinli davranışlarınız nedeniyle komplo kuran başka sporcu oldu mu? Sırf bunun için kim adının böyle bir işe karışmasını ister?" yönündeki sorusuna Yavuz Ö. "Bana bu komployu kuran kişi G.K. isimli kişidir. Federasyon başkanı adayı olduğum sırada yanımda çalışıyordu. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kovduğum için bana bu komplonun hazırlanmasına sebep olmuştur. Kendisi bana intikam alacağını söylemişti. Bugüne kadar bu sporcular dışında bana iftira atan olmamasını kendilerine sormak gerekir. Hastayım, eğer ömrüm yeterse bunun bir komplo olduğunu ispatlayacağım" dedi.

    Yavuz Ö., suçlu bulunup ceza alması durumunda, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararının uygulanmasını da kabul ettiğini söyledi. Yavuz Ö’nün avukatı Mustafa Hakkı Çıngır, müvekkilinin kan kanseri olduğunu teşhis ve tedavi ile ilgili belgelerin hastaneden istenilmesini talep etti.

    PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

    © AA /
    Profesöre cinsel istismar suçlamasında iddianame kabul edildi
    Duruşmada, mağdurlardan 3’ünün psikolog eşliğinde ifadesi alındı. 3 mağdur da Yavuz Ö. tarafından cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Mağdurların aileleri ise, sanığın yalan söylediğini, daha önce çocuklarının disiplinsiz ve uygusuz davranışlar içerisinde olduğu konusunda kendilerine hiçbir şey söylemediğini, böyle bir şey olsaydı hoca olarak önce kendileriyle konuşması gerektiğini belirttiler.

    Aileler, Yavuz Ö’den şikayetçi olduklarını tekrarlayarak, cezalandırılmasını talep etti.

    İfadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen diğer mağdur ve tanıkların dinlenmesi için bir sonraki celsede hazır edilmelerine, Yavuz Ö.’nün benzer suçtan yargılandığı Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyasının istenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmaya erteledi.

    239 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

    Hazırlanan iddianamede, Yavuz Ö’nün, ‘cinsel istismar’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 101 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti.

    Etiketler:
    Hapis istemi, Alkol, Sporcu, kickbox, Savunma, Dava, Mahkeme, Cinsel istismar, Ankara
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