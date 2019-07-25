AK Partili Dilek şikayet etti, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen M.D., ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Avukat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, "Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.