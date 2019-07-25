Öcalan'ın avukatlarından 11. İmralı başvurusu

Abdullah Öcalan'ın avukatları, İmralı'ya giderek müvekkilleriyle görüşmek için başvuru yaptı. Avukatların 18 Haziran'dan bu yana yaptıkları 10 başvuruya yanıt alamadığı belirtildi.

Abdullah Öcalan’ın avukatları, müvekkilleriyle yarın görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan’ın avukatları İbrahim Bilmez, Raziye Turgut, Serbay Köklü ve Rezan Sarıca, müvekkilleriyle yarın görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran ve 18 Haziran’da müvekkilleriyle görüşmüştü. Avukatların 18 Haziran’dan bu yana yaptığı 10 başvuruya ne olumlu ne de olumsuz yanıt verildi.