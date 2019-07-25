Öcalan'ın avukatlarından 11. İmralı başvurusu

Abdullah Öcalan’ın avukatları, müvekkilleriyle yarın görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Öcalan’ın avukatları İbrahim Bilmez, Raziye Turgut, Serbay Köklü ve Rezan Sarıca, müvekkilleriyle yarın görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
© AA / Ali Balıkçı
Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran ve 18 Haziran’da müvekkilleriyle görüşmüştü. Avukatların 18 Haziran’dan bu yana yaptığı 10 başvuruya ne olumlu ne de olumsuz yanıt verildi.
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