Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Hakan Atilla'nın türkiye'ye gelişiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

- Ticaret hacmi hedefimiz iki ülke arasında 5 milyar dolar.

- (Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı.

- İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir.

- (Hakan Atilla konusu üzerine) Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimi yaptık ve verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Sen ailenle çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra seni Külliye'de bekliyorum, ne yapacağımızın kararını veririz' dedim. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?

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