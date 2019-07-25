Karamollaoğlu: S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder

Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tavrına da tam destek verdiklerini söyleyen Temel Karamollaoğlu, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan, bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir" diye konuştu.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 24'üncü anma törenine gitmeden önce Edirne'de partililerle buluştu. Parti binasını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Karamollaoğlu, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Amerika'da hukuksuz olarak tutuklandığını, yurda dönmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hakan Atilla'nın Amerika'da tutuklu bulunmasının tamamen politik bir tavır olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hakan Atilla Bey'in Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Biz de politik bir tavır sergiledik. Bronson'ı bıraktık, adaletin gereği miydi? Sonra Papaz'ı bıraktık. Şimdi Atilla geri geldi. Bundan memnuniyet duyarız ama onların Amerika'da uzun zaman tutuklanmış olmalarını da doğru bulmuyoruz. Bunun da yanlış olduğu kanaatindeyiz. Ama bu noktada biz mi kazandık, Amerika mı kazandı derseniz, bizim kazandığımız kanaatinde değilim. Ama Hakan Bey'in Türkiye'ye dönmüş olmasından, bu esaretten kurtulmuş olmasından memnun olduğumuzu ifade ediyorum".

'S-400'LER SADECE S-400'DEN İBARET DEĞİLDİR'

Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tavrına da tam destek verdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz S400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz kendi savunmamız konusunda Amerika'ya mahkum kalamayız. Kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu bir politikadır ve arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz. Bizim desteğimiz, psikolojik ve siyasidir ama önemlidir. S-400'ler, S-400'den ibaret değildir, bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan, bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'SURİYE'DE BARIŞ SAĞLANACAK POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ'

Türkiye'nin Suriye'de barışın sağlanacağı politikalar üretmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul'da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Suriye'de barış sağlanmalı. Barış sağlansın ki buradaki insanlar Suriye'ye tekrar gidebilsinler. Bir hükümetin bir adımı atmadan önce çok ciddi düşünmesi icab eder. Neticenin nereye varacağını görmeli. Şahsen Suriye'deki muhaliflere verilen desteği nasıl yanlış buluyorsak, şu anda Suriyelilere kucak açmayı bütün menfiliklerine rağmen doğru buluyoruz. Çünkü o insanları katliamdan kurtarıyorsunuz, 'ne haliniz varsa görün' diyemeyiz. Ama bundan sonraki politikaları hükümetin, Suriye'deki barışın tesisi istikametinde olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp orada yaşamalarının sağlanması yönünde olmalı diye düşünüyorum".