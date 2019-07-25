MSB: Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lının daha öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

PKK'lılara ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısı 13 oldu.