MSB: Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'lılara ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.
Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısı 13 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lının daha öldürüldüğünü duyurdu.
PKK'lılara ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.
Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lıların sayısı 13 oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)