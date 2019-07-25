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23:13 25 Temmuz 2019
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    Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok

    Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok'tan çağrı: Burada bulunduğunuz müddetçe lütfen kurallara ve kanunlara uyun

    © AA / İzzet Mazi
    Türkiye
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    Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Burada bulunduğunuz müddetçe lütfen kurallara ve kanunlara uyun. Kural ve kanun bazlı hareket edersek, o zaman ortak yaşam kültürünü sağlıklı zemine oturtabiliriz" dedi.

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma kapsamındaki sığınmacı grupların yoğun bulunduğu illerde gerçekleştirilecek "BizBize Sohbetler" etkinliğinin 4'üncüsü Kilis'te bir düğün salonunda yapıldı.

    © AA /
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    Ok, programın açılışında yaptığı konuşmada, her göçün bir insan, her insanın bir hikaye barındırdığını söyledi. Türkiye'de 192 farklı ülkeden yaklaşık 5 milyon yabancı misafirin yaşadığını belirten Ok, tüm dünyanın, bu misafirlere karşı gösterilen özveriyi, iyi niyeti ve hoşgörüyü konuştuğunu vurguladı.

    ​Krizin yakıcı etkilerinin görüldüğü andan bu yana Türk milletinin Suriyeli kardeşlerini hiçbir şeye muhtaç etmediğini ve bundan sonra da etmeyeceğini anlatan Ok, şunları kaydetti: "Mesaj çok açık ve net, göç politikalarını ve krizi yönetme konusunda bize yardımcı olan uluslararası paydaşlarımızı tenzih ediyor ve ayrı tutuyorum. Ama Batı karışık kafasını ve kanlı elini bu coğrafyadan çekerse bu gönül coğrafyası bütün kaynaklarıyla bu toprakların insanlarına yeter de artar bile. Onlardan bunu beklemenin bir insanlık, bir medeniyet borcu olduğuna inanıyorum. Her gün İdlib'te çocuklar ölüyor, Suriye topraklarının birçok yerinde insanlar acı çekiyor ve hala güvenli bölge ile ilgili binlerce kilometre öteden kirli ve karışık bir el burada bazı planlar yapıyor."

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    © AA / Cem Genco
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    Uluslararası göç literatüründe misafir diye bir kavram olmadığını, misafire sahip çıkma ahlakını tüm dünyaya Türk halkının gösterdiğini dile getiren Ok, Türkiye'nin misafirlerine verdiği hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini aktardı.

    Ok, katılımcılardan Türkiye'de kaldıkları sürece kurallara uymalarını isteyerek, şöyle konuştu: "Burada bulunduğunuz müddetçe lütfen kurallara ve kanunlara uyun. Kural ve kanun bazlı hareket edersek, o zaman ortak yaşam kültürünü sağlıklı zemine oturtabiliriz. İklimimiz bozulmaz, ayağımızın altındaki zemin kaymaz. Buna çok ihtiyacımız var. Sizlerle daha iyi yaşayabilmek ve bir takım hizmetleri verimli bir şekilde kesintisiz sunmamız için kayıtlı olduğunuz illerin dışında başka illere izinsiz gitmemenizi istiyoruz." 

    Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan da Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla çevre ülkelerdeki istikrarsızlıklar nedeniyle göç meselesiyle karşı karşıya kaldığını, özellikle 2011 yılından itibaren Türkiye'nin göç konusunda dünyada örnek gösterilen çalışmalar yaptığını söyledi.

    Programda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat da bir sunum yaptı.

     

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    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, Sığınmacılar, Göçmenler, Gökçe Ok, Göç İdaresi, Kilis, Türkiye
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