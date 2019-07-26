Fırat: YAŞ'a doğru 'Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in arası kötü' iddiasını servise başladılar

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısıyla ilgili olarak ileri sürülen bir iddiaya tepki gösterdi. Fırat, "Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey kaynağım, ’Tamamen spekülasyon ve yalan. Akar ve Güler başta olmak üzere komutanların ilişkileri gayet iyi’ dedi" ifadesini kullandı.

Hande Fırat, Hürriyet'te " Onlar çocuk " başlığıyla yayımlanan yazısında "Yüksek Askeri Şura toplantısı 1 Ağustos günü yapılacak. Toplantıya doğru sosyal medyada bazı hesaplar, Ankara dehlizlerinde birileri, ’Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in arası kötü. Güler başta olmak üzere komuta kademesi değişiyor’ iddiasını servise başladı" ifadesini kullandı.

Fırat devamında şu bilgiyi verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey kaynağım, ’Tamamen spekülasyon ve yalan. Akar ve Güler başta olmak üzere komutanların ilişkileri gayet iyi’ dedi. Üstelik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi dolmadı. Kaynağım komutanların ve bakanın birçok programa birlikte katıldığına, son yılların en uyumlu ekibi olduğuna da dikkat çekti."