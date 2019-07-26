Türk bayrağı için 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?' diyen Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabında Türk bayrağı fotoğrafının altına "Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?" diye not düşen oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre bir takipçisi, sosyal medya hesabında Türk bayrağının fotoğrafını paylaşıp altına "Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?" diye yazan oyuncu Mehmet Akif Alakurt'u ihbar etti.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

Türk bayrağı için 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?' diyen Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldıhttps://t.co/FKuZPyFuO6 pic.twitter.com/HWh7YPR38J — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2019

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.