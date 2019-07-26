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09:52 26 Temmuz 2019
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    Otobüs firmalarına 'aktarma' şikayetleri artıyor: Yolcular 'Araçta arıza var', 'Klima bozuk' denerek bekletiliyor

    © DHA /
    Türkiye
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    Birçok otobüs firması yol ve yakıt ücretlerinden tasarruf etmek için az yolcu kaldığında otobüsleri birleştiriyor. Yolculara ise araçta arıza olduğu söyleniyor.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş zorunluluğu ve otoyol ücretlerini bahane eden bazı otobüs firmaları bir uygulama başlattı. 

    Ankara, otogar, otobüs terminali
    © AA /
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    Çok sayıda şehirlerarası otobüs firması yol ve yakıt ücretinden tasarruf etmek için içinde az yolcu olan otobüsleri tek araçta topluyor. 

    Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberine göre, özellikle İstanbul'a donüşlerde Dudullu'da inen yolcuların ardından Esenler'e ve Alibeyköy'e gelecek yolcuların sayısının az kalması sebebiyle bu uygulamanın yapıldığı gözlemleniyor.

    Uygulamanın nedeni olarak ise yolculara genellikle otobüste ya da klimada bir arıza meydana geldiği söyleniyor.

    Pek çok otobüs firmasının yaptığı bu uygulama, farklı şehirlerde de yapılmasına rağmen İstanbul'a dönüşlerde daha sık görülüyor. 

    YOLCULAR UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLİYOR

    © AA /
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    "Araçta arıza var" ya da "klima bozuk" gibi farklı nedenler söylenerek bekletilen yolcular, tek bir otobüste toplanıp son durağa götürülüyor. Gelecek araç için bazen uzun süre bekleyen yolcular gelen araçta yer kalmazsa farklı bir otobüs gelmesi için bir süre daha bekletiliyor.

    Bazı firmaların yolcuları ayakta bile seyahat ettirdiği belirtiliyor. Üstelik firma yetkilileri tam olarak ne kadar süre bekleyeceğinize dair kesin bir bilgi de vermiyor.

    'YANLIŞ BİR UYGULAMA'

    Haberde görüşlerine yer verilen bir otobüs firması yetkilisi, böyle bir uygulama yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Yetkili, "Otobüs firmaları normal şartlarda biletinizi nereye kestiyse sizi oraya kadar bırakmak zorunda. Böyle bir uygulama yapmaması gerekiyor, bu uygulama yanlış. Bunu sürekli yapıyorsa, bunun nedeni de yakıt masrafı ya da yol ücretinden tasarruf etmek istemesidir" diye konuştu.

    ŞİKAYET YAĞIYOR

    otobüs, firma, otogar
    © AA /
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    Online şikayet sitelerine bu konuyla ilgili olarak birçok kişi başvuruyor. Birçok farklı otobüs firmasına dair şikâyetlerin yer aldığı online platformlarda, şikayetlere bakıldığında farklı şehirler için de böyle bir uygulama yapıldığı belirtiliyor.

    VALİZLER O SIRADA KAYBOLUYOR

    Örneğin, Gelibolu-İstanbul seferi yapan bir firma Esenler'de aktarma yapıyor. Dudullu'ya gidecek yolcular farklı bir otobüse aktarıldığı için Alibeyköy'de biletli yolcular bindiği zaman Esenler'den aktarma yapan yolcular ayakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Ayrıca yapılan otobüs aktarmaları nedeniyle, valiz kaybeden yolcuların şikayetleri de söz konusu.

    Etiketler:
    bahane, klima, Arıza, araç, aktarma, Şikayet, firma, Otobüs
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