Üniversitelilerin en çok mutlu olduğu şehirler belirlendi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 81 ildeki, 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciyle bir 'mutluluk' araştırması yaptı. Araştırmaya göre öğrencilerin en mutlu olduğu şehirlerin başında Eskişehir geliyor.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 81 ildeki, 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciyle bir araştırma yaptı. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasına göre öğrenciler, öğrenim gördükleri sadece 26 şehirden memnuniyet hissediyor.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre buna karşın 45 şehirde öğrencilerin memnuniyetsizliği söz konusu. Öğrencilerin en çok mutlu olduğu şehirler ise sırasıyla şunlar:

Eskişehir, Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale, Bursa, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Ankara, Isparta, Trabzon, Hatay, Samsun, İstanbul-Asya, Balıkesir, Ordu, Manisa, Giresun, İstanbul-Avrupa, Kırklareli, Denizli, Adana, Kocaeli, Sinop, Mersin.

'İSTANBUL CAZİBE MERKEZİ'

13’ü devlet olmak üzere, 62 üniversitede toplam 762 bin öğrencinin bulunduğu İstanbul, bu sayıyla en çok üniversite öğrencisine sahip şehir olarak öne çıkıyor. Diğer şehirlere göre oldukça pahalı olsa da gözde üniversitelerin bulunması ve öğrencilere sunduğu imkanlar nedeniyle cazibe merkezi. Ekonominin kalbinin attığı, birçok holdingin merkezinin yer aldığı İstanbul, staj ve iş olanaklarıyla da çok zengin. Şehrin neredeyse her ilçesine yayılan öğrencilerin barınmak için en çok tercih ettiği ilçeler ise Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy.

'ANKARA GÜVENLİ VE SAKİN'

Ankara’da 8’i devlet olmak üzere, 21 üniversitede 288 bin öğrenci eğitim görüyor. Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi başta olmak üzere birçok köklü üniversiteye ev sahipliği yapan şehir, sakin yapısıyla güvenli bir ortam sağlıyor. Kültür sanat etkinlikleriyle de keyifli bir ortam sunuyor.

'ESKİŞEHİR HER DAİM GÖZDE'

Eskişehir, uzun yıllardır öğrencilerin gözde şehirlerinin başında geliyor. 3 üniversitede, 71 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde her şey öğrenciler için düşünülmüş. Ev kiraları, yurt ücretleri, gıda, giyim gibi kalemlerin uygun olduğu şehirde gençler, özellikle Tepebaşı’nda yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde geziler düzenleniyor, her sabah çorba veriliyor, ücretsiz çamaşırhane hizmeti veriliyor. Avrupa şehirlerini andıran Eskişehir, eğlenceli sosyal hayatıyla da dikkat çekiyor.

© AA / Üniversite sınavına 2.5 milyon aday girecek

Modern yaşam tarzı, sosyal olanaklarıyla öğrencilere keyifli bir eğitim hayatı vadeden İzmir, 4’ü devlet olmak üzere 10 üniversiteye, 172 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Şehirde ev kiraları ve yurt ücretleri de oldukça uygun. Öğrencilerin en çok yaşadığı ilçelerden Bornova’da belediyeye ait gençlik merkezinde yemek, kütüphane, çamaşırhane gibi olanaklar bulunuyor. Karşıyaka Belediyesi ise 'Karşıyaka’nın Filizleri’ni Geleceğe Hazırlıyoruz - Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz' projesiyle öğrencilere burs olanağı sunuyor.

'BURSA'DA STAJ VE İŞ ŞANSI'

Bursa, ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş kentlerinden biri. Sahip olduğu iş alanları nedeniyle öğrenciler, staj ve iş bulmakta hiç zorlanmıyor. 3 üniversitede, 76 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde, öğrencilere birçok avantaj sunuluyor.

Modern ve küçük bir şehir olan Çanakkale’de ise 48 bin üniversite öğrencisi var. Öğrencilere güvenli bir yaşam sunan kentte, esnaf ve sanayiciler öğrencilere burs veriyor.

'DENİZLİ'YE İLGİ ARTIYOR'

Dört mevsim turizme açık olan Antalya, bu açıdan turizm-otelcilik öğrencilerinin tercih listesinde en üst sıralarda. 5 üniversitede 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehre ulaşım çok kolay, sosyal hayat da çok renkli.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin bulunduğu Aydın’da da 54 bin öğrenci yaşıyor. Yöre halkının öğrencileri sahiplendiği ve onlara pek çok avantaj sunduğu kentin cazibesinin artmasında, Kuşadası, Söke, Didim gibi turistik ilçelerinin de etkisi büyük.

Pamukkale Travertenleri ile tanınan Denizli, son yıllarda eğlenceli sosyal hayatıyla da dikkat çekiyor. Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 58 bin öğrenci, bu değişimde önemli role sahip. Gelişmiş sanayisiyle geniş staj ve iş olanakları sunuyor.