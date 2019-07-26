Kayıt
11:28 26 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Alçı: Hakan Atilla'ya devlette önemli bir görev verilecek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 24

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, tutuklu bulunduğu ABD'den sınır dışı edilen ve ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya devlette önemli bir görev verileceğini öne sürdü.

    Nagehan Alçı, Habertürk'te "Hakan Atilla'ya devlette önemli bir görev verilecek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hakan Atilla’nın yurda dönüşü ile ilgili söyleyecek çok şey var. Ancak ben ilk olarak bundan sonrası ile başlayayım" ifadesini kullandı.

    Alçı şöyle devam etti:

    Atilla'yı, annesi Ayşe Atilla karşıladı.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    ABD yargısının tahliye ettiği Hakan Atilla, İstanbul'da
    "Atilla her şeyden önce dürüstlüğü, inancı ve cesareti ile herkesin takdirini kazandı. Ankara’da son bir haftadır en çok konuşulan isimdir desem abartmış olmam. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında önemli bir pozisyon var.

    Atilla başarılı ve işini çok iyi yapan bir üst düzey banka yöneticisi olduğunu kanıtladı. Duyduğuma göre kendisine önemli bir devlet görevi verilecek.

    Tam 28 ay, büyük bir belirsizlik içinde, hukukun siyasi sopa olarak kullanıldığı bir süreçten gözünü kırpmadan, en ufak bir korku ya da tereddüt belirtisi göstermeden çıktı Hakan Atilla.

    Millet, devlet, Türkiye Cumhuriyeti… Elbette hepsine büyük bir doğallıkla gösterdiği sadakat ve bağlılık müthişti Atilla’nın ama ben her şeyden önce bir insan olarak çok gururlandım. İnsana olan inancımı kuvvetlendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

    Hakan Atilla’nın 28 ay boyunca ne yaşadığını, hangi şartlarda kaldığını, nasıl muamele gördüğünü, ne tekliflerle karşılaştığını kendisi anlatınca öğreneceğiz… Açıkçası bir gazeteci olarak benim şu an çok dinlemek ve yazmak istediğim hikaye bu. Yaşadıklarından roman da olur, film de…

    28 AY YIPRATMAMIŞ, AKSİNE

    Hakan Atilla'nın tutulduğu FCI Schuylkill Cezaevi
    © AA / Atılgan Özdil
    ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi
    Kolay değil, 28 ay. Üstelik bilmediğin bir yer, her an değişebilecek koşullar ve müebbet hapis cezasının bile konuşulduğu ucu karanlık bir tünel…

    Bir insanı psikolojik olarak çok zorlayacak bu koşullara rağmen Hakan Atilla müthiş dinamik ve sağlıklı bir görüntü ile döndü. Belli ki cezaevindeki zamanını spor yaparak ve olumlu düşünerek harcamış. Kameraların karşısına çıktığında gayet sağlıklı ve dinç görünüyordu. İnsanın kendisine ve ülkesine inanması ve umudunu kaybetmemesinin fotoğrafı bu olsa gerek!

    EŞİ NEDEN ABD'YE GİDEMEDİ

    O süreçte ben yazmıştım, şimdi de tekrarlayayım: Hakan Atilla’nın eşi Burçin Hanım da bir Halkbank çalışanı. Banka onun gidişini riskli bulduğu için ABD’deki davaları yerinde izleyemedi ve eşini uzun süre görmedi.

    Bir oğulları var, 2017’de 21 yaşındaydı, demek ki şimdi olmuş 23. O bildiğim kadarıyla bir kez gitti babasını görmeye."

    Etiketler:
    Nagehan Alçı, sınır dışı, ABD, görev, devlet, Mehmet Hakan Atilla, Halkbank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Miss MAXIM 2019 yarışmasına katılan kızlar sahnede.
    MAXIM dergisi Rusya’nın en güzel kızını seçti
    Karikatür
    Ruhani: Hürmüz Boğazı, oyun yeri değil
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet