Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 7 ilke

AK Parti'nin 'çözüm üretme kapasitesi'nin bittiğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AK Parti Türkiye için sorun üreten bir parti haline gelmiştir" dedi. Ekonomi yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sosyete damat 15 paket açıkladı işsizlik arttı" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları için 7 ilkeyi açıkladı.

CHP'nin yerel yönetim politikalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği 'CHP Belediye Başkanları Çalıştayı' Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in "Türkiye’de yargıya güven yüzde 70’ten yüzde 30’a düştü" açıklamasını hatırlatarak, "Bir ülkede yargının başındaki insan bunu söylüyorsa o ülkede yargıya karşı bir güven sorunu vardır demektir. Yargıya güven kalmadı" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Devletin kurumları vardır ve bu kurumlar kendi görevlerini yaparlar. Bu kurumların bağımsızlığına sıcak siyasi müdahale edilmez. Bunlardan biri de Merkez Bankası'dır. Bugün dünyada Merkez Bankas'ının itibarı sıfırdır. Kimin döneminde oldu? Tek adam rejiminde oldu" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELER İÇİN 7 İLKE

Kılıçdaroğlu, belediye başkanları için 7 ilkeyi şöyle açıkladı:

Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız. Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız. Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz. Hizmet programınızda özellikle engelli - dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz. Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' anlayışına uygun davranınız. Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda 'israfla mücadele' demektir. Hiç kimse unutmasın 'kul hakkı' halkçılığın temel ilkelerinden biridir. Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan 'işi ehline verme' kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz. Belediyeyi 'adaletle' yönetiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, Afyon’da, belediye başkanları kampındayız. Partimizin ve ülkemizin geleceği için yapacaklarımızı konuşuyoruz.. pic.twitter.com/1cH2tW1lYs — Ali Engin (@chpaliengin) 26 июля 2019 г.

​'YARGIYA GÜVEN YÜZDE 30'LARA GERİLEMİŞ DURUMDA'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP'nin ekonomide 'çözüm reçetesi': OHAL kaldırılacak, yargı bağımsızlığı sağlanacak, rekabet artırılacak, yabancı yatırımcıya güvence verilecek

Hangi gerekçeyle milli gelirde 135 milyar dolar düşüş oluyor. Toplam gelir düşünce kişi başına gelir de 1173 dolar düştü. Mutfaklarda yangın var diye boşuna demiyoruz.

Gelir dağılımında büyük bozukluklar var. Gelir dağılımındaki bozukluğun bunu beslediğini anlatmamız gerekiyor. Türk Lirası'na güven yok olmuş durumda. Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Geldiğimiz nokta budur. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir.

Türkiye'nin itibarı zedelenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukukun üstünlüğü konusunda geriye gidiyor. 134 medya çalışanı cezaevinde. Yargıya güven yüzde 30'lara gerilemiş durumda.

'SOSYETE DAMAT 15 PAKET AÇIKLADI, İŞSİZLİK ARTTI'



© AA / Emrah Yorulmaz Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı: Enflasyon yüzde 6'ya inecek, 60 milyar TL tasarruf, 2 milyon yeni istihdam sağlanacak

Hazine'yi bakkal bile yönetemeyen damada teslim ettiniz. Baba-oğul devleti yönetiyorlar. Türkiye tarihinde böyle bir şey var mıdır? Fakirlik bilmeyen birine mutfaktaki yangını çöz diyorsunuz. Haberi bile yok.

Asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2124 lira. Tek adam rejiminin asgari ücretlilere getirdiği yük bellidir. Parlamentoya bir yasa teklifi getirdiler. Belli kişileri kurtarmak için 400 milyar lira ayrılması hedefleniyor. Çiftçiyi, esnafı, işçiyi kim kurtaracak bunlar belli değil.

İşsiz sayısı 8.5 milyona dayandı. Türkiye tarihinde bir rekordur. Sosyete damat 15 paket açıkladı. Her paketin ardından işsizlik arttı. İşsizlik artınca yozlaşma da artıyor. Meclis'in duvarına kadar geldi bunlar.

'KARAMSAR TABLO ÇİZDİĞİMİN FARKINDAYIM, BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ'