İnançer'in elini öpen Ortaylı: Bu çok eski bir İstanbul adetidir, şeyh olmasıyla ilgisi yok

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kamuoyunda Cerrahi tarikatının lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Ortaylı, "Ben onun elini öpmüyorum. O benim elimi öpüyor, ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir. Bunun İnançer'in şeyh olmasıyla ilgili alakası yok" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, kamuoyunda Cerrahi tarikatının lideri olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmesine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Ortaylı, "Ben onun elini öpmüyorum. O benim elimi öpüyor ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir. Bunun İnançer'in şeyh olmasıyla ilgisi alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu arkadaşlığa binaen yapılır. Biz okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız" ifadesini kullandı.

İnançer, kamuoyunun gündemine daha önce "Hamile kadının sokakta gezmesi uygun değil", "Çalışan kadın 'ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor", "İnkilap ne demek biliyor musunuz ‘Köpekleştirme’ demektir. Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır. Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928’de Türkiye’de olmuştur. Bir gecede Türkiye’nin kitapları okunmaz hale gelmiştir” ifadeleriyle gelmişti.