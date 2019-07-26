11 ilde sahte kimlik ve pasaport operasyonu: Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 161 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terörle mücadele şubesinde işlem yapılmış yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediği iddiasıyla 161 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul'da bazı kamu görevlilerinin, aracı kişiler vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan giriş yapan terör şüphelisi yabancı uyruklu şüphelilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediklerini tespit etti.

Bunun üzerine kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 161 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yakalama ve gözaltı işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.