Erdoğan'dan AK Partililere: Birileri parti kuruyormuş, hiç kafanıza takmayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerine "Birileri parti kuruyormuş, onu yapıyormuş, hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetler içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isimlerini anmadan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı ifade edilen yeni partileri eleştirdi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Sağda solda dedikodular var. Hiç bu dedikodulara kafanızı takmayın, yolumuza bakalım" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Birileri parti kuruyormuş, onu yapıyormuş, hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetler içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler."

Erdoğan, daha önce de AK Parti içerisinden çıkmış isimlerin parti kurduğunu hatırlattı ve "Şimdi bunların isimlerini söylesem, bilmezsiniz" dedi.