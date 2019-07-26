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14:36 26 Temmuz 2019
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    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddia edilen Başkan Aktaş'la ilgili açıklama

    © İHA /
    Türkiye
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    AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, belediyenin tüm şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olduğu ve aylık yaklaşık 50 bin lira huzur hakkı aldığı iddiaları yalanlandı.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı iddiasına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

    Alinur Aktaş
    © AA /
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    Açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir" denildi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

    “Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin yönetim kurullarının yapısı ve huzur hakları ile ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olarak bazı basın yayın organlarında yayınlanan maksatlı haberler nedeniyle bir açıklama yapılması uygun görülmüştür. Her büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak, çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir. Haberlerde iddia edildiği gibi şirket yönetim kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi yer almaktadır."

    Sözcü gazetesinden Uğur Enç imzalı haberde, AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olduğu ve aylık yaklaşık 50 bin lira maaş aldığı ileri sürülmüştü.

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    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, yönetim kurulu, Şirket, Alinur Aktaş, maaş, AK Parti, Bursa Büyükşehir Belediyesi
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