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13:48 26 Temmuz 2019
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    Ruhsar Pekcan

    Pekcan: Rusya'nın vize kararını KEK toplantımızın bir hediyesi olarak kabul ediyoruz

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara vizenin kaldırılması kararını 'KEK toplantımızın bir hediyesi' olarak değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine ilişkin ise "2018 yılı ticaret verilerimiz 25.7 milyar dolara ulaştı" dedi.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak,
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı, Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlıklarında Antalya'daki bir otelde başladı. 

    Pekcan, buradaki konuşmasında, iki ülkenin iş insanlarının birbirlerini çok iyi tanıdıklarını belirterek, bu tür toplantıların artık yeni fırsatlara, yatırımlara imkan oluşturmasını temenni etti. 

    Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinin iki yakın komşu, iki ticari partnere dönüştüğüne değinen Pekcan, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki küçülmeye rağmen ihracatını artırmaya devam ettiğini ancak Rusya'ya olan ihracatın aynı oranda artmadığını söyledi. 

    Rusya'nın, güçlü sanayisi, ham madde ve enerji kaynaklarıyla doğu Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı ekonomileri arasında bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Birbirlerini tamamlayan dinamik pazarlarıyla Türk-Rus ekonomik, ticari ilişkilerinin önü son derece açıktır. Çok ciddi potansiyel bulunmaktadır. Hükümetler olarak her türlü desteği vermeye hazırız ama asıl iş siz iş insanlarına düşüyor. Verdiğimiz desteklerle iki ülkenin ticaret hacmi ve karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması için sizlerin yapacağı çok şey var." diye konuştu.

    Dünya ekonomisinin dijital bir dönüşümden geçtiğini dile getiren Pekcan, Türkiye ve Rusya olarak bu alanda da yapılacak ortak projelerle dönüşümün öncü ülkelerinden olmak istediklerini bildirdi. 

    İş birliğini e-ticaret ortamına da taşımanın iki ülkeyi başarıya götüreceğini belirten Pekcan, Türk ve Rus iş dünyasının bu alanda atacağı adımları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. 

    Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 25,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Tabii 2012 yılında 33,3 milyar dolar olan ticaret hacmimize en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Her iki devlet başkanımızın da bize verdiği hedefler bu hacmin 100 milyar dolara ulaşmasıdır. Bizim 3,4 milyar dolar ihracatımız, 22,3 milyar dolar ithalatımız bulunmakta."

    İki ülkenin dış ticaretinde daha dengeli bir yapı için yapılması gereken bazı şeyler olduğunu belirten Pekcan, özellikle kara yolları kapılarının artırılması, Ro-Ro hattının kurulması gibi unsurlarla ticaretin önündeki engellerin kalkacağını ifade eti. 

    © AA /
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    'UZAKLARDA ARAMAYIN, KALİTE DE UYGUN FİYAT DA BURADA'

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın kendisine "İki ülke arasındaki sorunları listeleyelim ve sorunların üzerinden çizerek gidelim." dediğini aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

    "Rusya dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı ev aletleri, dondurucular, inşaat malzemeleri, mobilya, hazır giyim, ilaç alıyor. Türkiye de tam bu ürünleri tüm dünyaya en kaliteli, en rekabetçi fiyatlarla ihraç ediyor. Buradan Rus iş dünyasına sesleniyorum, uzaklarda aramayın, kalite de uygun fiyat da burada, iş adamları da burada. Ticaret hacmimizi karşılıklı olarak artıralım. Bu ürünlere yenilerini ve yeni yatırım alanlarını da ekleyerek en kısa zamanda 100 milyar dolara ulaşalım. Eğer bu hızla gidersek 100 milyar dolara kolay kolay ulaşamayız, bir yenilik yapmamız lazım, bir atılım yapmamız lazım karşılıklı olarak. Burada da özel sektörler arasındaki iş birliğini son derece önemsiyor ve destekliyoruz."

    Pekcan, en önemli gündem maddelerinden birinin de yerel parayla ticaret olduğunu, bu konuda İstanbul'da iki ülkenin finans çevreleriyle ortak toplantılar yapıldığını söyledi. Rusya Federasyonu'na 2018 yılında ihracatın yüzde 12'sinin yerel para birimiyle gerçekleştirildiğini ancak ithalatın sadece binde 5'inin bu şekilde yapıldığına dikkati çeken Pekcan, Rusya'dan yerel parayla ticaretin artırılması için katkı beklediklerini bildirdi. 

    'MİR KARTI 4 MİLYON LİRA HACME ULAŞTI'

    İş Bankası
    © Fotoğraf : Twitter
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    Türk-Rus Bankacılık Finans Çalışma Grubu toplantısının 16-17 Temmuz'da yapıldığını söyleyen Pekcan, artık Rusya ulusal ödeme kartı "Mir"in Türkiye'de kullanımının başladığını ve 4 milyon lira hacme ulaştığını bildirdi. 

    Mir'in Rusça'da barış ve dünya anlamına geldiğini öğrendiğini söyleyen Pekcan, bu çok önemli kavramın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin genel çerçevesini ve global vizyonunu da yansıttığını ifade etti. 

    '2015'TEKİ VİZE DERBESTİSİNE DÖNMEMİZİ BEKLİYORUZ'

    Rusya- Havalimanı
    © Sputnik /
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    Pekcan, tarım ürünleri ihracatında karantina denetimlerinden kaynaklanan sorunların aşılması, ortak projeler yapılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, hizmet ticareti yatırım anlaşmasının mevcudun ötesinde bir seviyeye ulaştırılması gibi konuların sürekli gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

    "Sayın Putin'in hem sürücülere hem de hususi hizmet pasaportu olanlara vizenin kaldırılması kararını KEK toplantımızın bir hediyesi olarak kabul ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda 2015'teki vize serbestisine dönmemizi bekliyoruz, bize bu yakışır. Bugün ülkelerimiz arası karşılıklı yatırım tutarı 20 milyar dolar civarında, bunun yaklaşık 10 milyar doları Türkiye'deki Rus firmaların, 10 milyar dolar civarında da Rusya'daki Türk firmaların yatırımı. Bu alanda da gerçekten çok büyük bir potansiyel var. Bu çalışma gruplarında bunların altını çizdik."

    Akkuyu Nükleer Santralinin iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutlarını yansıtan en güzel örneklerden biri olduğunu dile  getiren Pekcan, bu alandaki iş birliğinin madencilik, enerji verimliliği ve ilaç, eczacılık, nükleer tıp gibi diğer alanların geliştirilmesini mümkün kılacağını söyledi. 

    Bu alanda Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını vurgulayan Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için iki ülkenin kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması gerektiğine işaret etti.

    Pekcan, Türk-Rus 16. Dönem KEK Protokolü'nün, iş dünyasından alınan taleplerle, ticaretten yatırımlara, ulaştırmadan tarıma kadar ilgili bakanlıkların katkılarıyla hazırlandığını ve ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. 

    Türk ve Rus iş insanlarına fırsatları iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunan Pekcan, ticaret hacminin artırılması için bu imkanların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

    Etiketler:
    Ticaret, Vize, Antalya, Aleksandr Novak, KEK, Türkiye, Rusya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ruhsar Pekcan
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