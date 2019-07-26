Çukurca'da çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lıların saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede hava destekli operasyonlara devam edildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."