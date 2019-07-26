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14:36 26 Temmuz 2019
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    Mersin Üniversitesi'nden 'İslami İlimler' okuyana burs ve bilgisayar

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Üç yıl önce kurulan ve bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, öğrenci çekmek için ayda 300 lira burs ve dizüstü bilgisayar verileceğini duyurdu.

    Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin internet sayfasındaki tanıtım kitapçığında yer alan bir maddeye göre fakülte, bu sene kaydolacak öğrencilere burs verileceğini ve ilk 25 bin sıralamada olup kazananlara bursla birlikte bilgisayar hediye edileceğini belirtti.

    © DHA /
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    Mersin Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi'nin kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 7 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Müfredat Çalıştayı 20 Şubat'ta toplanan fakülte ilk öğrencilerini YKS 2019 sınavıyla alacak.

    Sol Haber Portalı'nın aktardığı habere göre, 2019 Mayıs ayında Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan tarafından imzalanan protokol, 11.06.2019 tarihinde üniversite sayfası aracılığıyla yayımlandı.

    Kitapçığın ilgili maddesinde kaydolan öğrencilere burs verileceği ve dizüstü bilgisayar dağıtılacağı duyurusu yapıldı. Söz konusu maddede "Bütün öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sunulan fakültemizde ayrıca ilk yirmibeş binden gelen öğrencilerimize burs ile birlikte dizüstü bilgisayar da verilecektir" ifadesi yer aldı.

    'HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN KALACAK YER SORUNU YAŞAMAMASI İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

    Dekan Erdal Baykan yaptığı açıklamada, "Üniversitede okumanın, özgürlüğün ve bilginin tadına varmakla kalmayacak herkese küçük de olsa aylık 300 TL burs vereceğiz, bir de ilk on binden gelenlere ek olarak dizüstü bilgisayar da hediye edeceğiz" dedi.

    Baykan, "Mersin'de Kredi Yurtlar Kurumu kız ve erkek yurtları çok güzel. Yurt çıkmayan öğrencilerimiz için çeşitli özel yurt imkanları da söz konusu olmakla birlikte biz de Diyanet ile işbirliği yaparak hiçbir öğrencimizin kalacak yer sorunu yaşamaması için gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Kredi Yurtlar Kurumu, Resmi Gazete, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), İslami İlimler Fakültesi, Bilgisayar, burs, Erdal Baykan, Mersin Üniversitesi
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