AA: Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Irak'ın Erbil kentinde 17 Temmuz'da bir restoranda hayatını kaybeden Başkonsolosluk görevlisi Köse'ye yönelik saldırının azmettiricisi Erdoğan Ünal'a yönelik operasyon, 24 Temmuz'da PKK'nın 'ana karargahının' bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleşti.
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AA'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürüldü.
Ünal'ın öldürülmesi, Kandil bölgesinde örgütün üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, operasyonda PKK'nın 'başkanlık konseyi üyesi' Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.
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