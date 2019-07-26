TCDD yöneticileri Ankara'daki YHT faciası için konuştu: Makaslar sorunluydu, tamiri uzun sürerdi

TCDD'nin üst düzey yöneticileri, Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren faciasının nedenlerini anlatırken, "Makasların tamirinin uzun sürmesi nedeniyle hat değişikliğine gittiklerini" söyledi.
Ankara'daki YHT kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin bilirkişinin 'kusurlu bulduğu' TCDD'nin üst düzey yöneticilerinin verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Mükerrem A., EKAY Daire Başkanı Erol Tuna A., Trafik ve İstasyon Dairesi Şube Müdürü Recep K. ve 8. Bölge Servis Müdürü Yardımcısı Vekili Ergün T., kazanın nedenleri arasında sayılan 'hat değişikliği' konusunda, doğudaki makaslarda raydan çıkmaların çoğaldığını ve bunların tamirinin uzun sürmesi nedeniyle hat değişikliğine gittiklerini söyledi.
Birgün’den Burcu Cansu'nun haberine göre, soruşturma dosyasına giren TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da bulunduğu 17 yönetici ile ilgili 'kusurludur' tespiti yapılan bilirkişi raporunun ardından savcılık soruşturmayı genişletti. Bilirkişi raporunda kazanın nedenleri arasında gösterilen 'YHT manevralarının doğudan batıya kaydırılması'nın nedenleri TCDD yöneticilerine soruldu.
'ARIZALI MAKASLARI NEDEN DEĞİŞTİRMEDİKLERİNİ SORDUM, YEDEĞİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'
Hat değişikliğine ilişkin yazıda imzası bulunan Mükerrem A., özetle şunları anlattı:
"YHT 8. Bölge Müdürü Duran Y., 6 Aralık 2018 tarihinden bir gün önce beni telefonla aradı. YHT Ankara Gar'da doğu cihetteki makasların manevra için düzenlenemez hale geldiğini, bu nedenle iki gündür YHT manevralarının doğu cihetten yapılmadığını belirtti. Arızalı makasları neden değiştirmediklerini sorduğumda da yedeği olmadığını, sipariş verdiklerini, ne zaman geleceğinin de belli olmadığını belirtti. Duran Y., doğu cihette yapılan YHT manevralarının artık yapılamayacağını, batı cihette trenlerin çalışan makasları aracılığıyla kabul edip sevk edeceklerini, bunu yazılı hale getirmek üzere talepte bulunacağını söyledi. 6 Aralık 2018 tarihinde YHT Gar Trafik Düzenlemeleri konulu ‘çok ivedi’ ibareli yazı ile bana sözlü olarak belirttiği taleplerini iletip düzenleme talebinde bulundu. Ben de bunun üzerine YHT Trafik İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal S. ile telefonla görüştüm. Daha sonra yardımcısı Ergün T. makamıma geldi, neden buna gerek görüldüğünü sordum. O da makasların tamir edilemediğini bu nedenle fiilen böyle bir uygulamaya geçtiklerini, uygulamanın yazılı hale dönüşmesinin, genel müdürlük emri halinde çıkmasının gerekli olduğunu söyledi. Zaten birkaç gündür YHT Bölge Müdürlüğü tarafından fiilen uygulanmakta olan tren kabul ve sevk işlemlerinin batı cihetten yapılması işlemini yazılı hale getirdik."
DAHA AZ MESAFE VE İŞGÜCÜ
TCDD Genel Genel Müdürlüğü 8. Bölge Servis Müdürü Yardımcısı Vekili Ergün T. de ifadesinde, "Doğudaki makaslardaki raydan çıkmaların çoğalması, bunların tamirinin uzun sürmesi, Doğu Ekspresi’nin getireceği yoğunluk ve batıda trenlerin kabul ve sevk halinde daha az makas değiştirilerek, daha az mesafe ve iş gücü kullanmak amacıyladır" dedi.
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